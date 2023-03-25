Судебная коллегия по уголовным делам суда Каракалпакстана начала рассмотрение уголовного дела в отношении Аманбая Сагидуллаева (проживает в Норвегии) и Ниетбая Уразбаева (в Казахстане), обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 28,104, 158 (только Сагидуллаев), 159, 244 и 244−1 Уголовного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана. Судебный процесс является открытым.

Справка:

Статья 28: Виды соучастников преступления (соучастниками наряду с исполнителями признаются организаторы, подстрекатели и пособники);

Статья 104: Умышленное тяжкое телесное повреждение;

Статья 158: Посягательства на президента Республики Узбекистан;

Статья 159: Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан;

Статья 244: Массовые беспорядки;

Статья 244−1: Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку.

Аманбай Сагидуллаев (1967 года рождения) — лидер партии «Алга Каракалпакстан», проживает в Норвегии. Находится в розыске, согласно сайту МВД Узбекистана (когда внесена запись, уточнить не удалось), по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты в крупном размере), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба) и 209 (должностной подлог, совершённый повторно или опасным рецидивистом) УК.

Ниетбай Уразбаев (1969) является председателем каракалпакского этно-культурного объединения Мангистауской области Казахстана «Аллаяр жолы». В октябре прошлого года «Медиазона» сообщала об объявлении его в межгосударственный розыск по делу о посягательстве на конституционный строй Узбекистана.

«На основании статьи 410 (участие подсудимого в судебном разбирательстве) Уголовно-процессуального кодекса, а также по причине нахождения подсудимых вне пределов Республики Узбекистан и невозможности их привода в суд судебное разбирательство по данному уголовному делу проходит без участия Аманбая Сагидуллаева и Ниетбая Уразбаева. Подробная информация будет представлена по завершении судебного процесса», — говорится в сообщении Верховного суда.

Ранее суд по итогам двух отдельных процессов вынес приговоры 22 и 39 фигурантам уголовного дела о событиях в Каракалпакстане 1−2 июля 2022 года.