В Таджикистане создана республиканская комиссия под руководством премьер-министра страны Кохира Расулзода для определения объёма ущерба от землетрясения, произошедшего минувшей ночью на территории страны, сообщило государственное ИА «Ховар».

Напомним, в ночь на 23 марта в Таджикистане произошло землетрясение с магнитудой 6, которое ощущалось и в Узбекистане. Эпицентр находился в селе Палдорак сельского джамоата Лангар Кухистони-Мастчохского района на глубине 11 км. Сила толчка землетрясения в эпицентре составила 5−6 баллов, а в столице страны Душанбе — 3−4 балла. Второе землетрясение, произошедшее уже утром, имело эпицентр в той же местности, магнитуда составила 4,8 балла.

Днём 23 марта рабочая группа выехала на место происшествия и ознакомилась с последствиями стихийного бедствия.

В шести сёлах района, по данным агентства, в основном были повреждены вспомогательные сооружения, у которых не было фундамента. Частично повреждены жилые дома и автомобильные дороги. Гибели людей не зафиксировано.

В районе начаты работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Премьер-министр страны Кохир Расулзода заявил, что семьи, проживающие в пострадавших домах, будут эвакуированы в безопасные места, пострадавшим от землетрясения жителям в кратчайшие сроки доставят строительные материалы, муку, масло, рис и мясо.

Журналист Хикмат Фитрати опубликовал в Facebook фотографии с места происшествия.

«В результате землетрясения в ночь с 22 на 23 марта были разрушены десятки коровников в [нескольких сёлах], а также получили трещины некоторые жилые дома. По словам очевидцев, скот жителей погиб под рухнувшими крышами коровников», — написал он.

Фото

Фото: Fitrati Hikmat

Фото: Администрация Согдийской области Таджикистана