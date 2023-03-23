В 1:09 23 марта в Ташкенте и других регионах Узбекистана ощущалось очередное сильное землетрясение. В столице многие жители проснулись от подземных толчков.

Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщает, что эпицентр землетрясения находился в Горно-Матчиинском райо́не Согдийской области Таджикистана.

Магнитуда землетрясения (не путать с силой или интенсивностью, измеряемой в баллах) составила 6. Глубина очага — 15 км. Расстояние эпицентра от Ташкента — 217 км в юго-восточном направлении. Его сила в столице составила 5 баллов.

Землетрясение похожей силы ощущалось в столице и регионах Узбекистана вечером 21 марта. Его эпицентр был в Афганистане на расстоянии более 550 км от Ташкента.

Пользователи Android-устройств снова получили оповещение о предстоящем землетрясении, как и в предыдущий раз (как это работает).

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Сырдарьинская область: 5 баллов, 157 км.

Ферганская область: 5 баллов, 192 км.

Джизакская область: 5 баллов, 198 км.

Наманганская область: 4−5 баллов, 232 км.

Самаркандская область: 4−5 баллов, 256 км.

Андижанская область: 4−5 баллов, 257 км.

Сурхандарьинская область: 4 балла, 335 км.

Кашкадарьинская область: 4 балла, 363 км.

Навоийская область: 4 балла, 398 км.

Бухарская область: 4 балла, 474 км.

Дополнение

В 01:36 в этом же районе Таджикистана было зафиксировано ещё одно землетрясение магнитудой 3,9. Глубина — 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 215 км. Информации об ощутимости в Узбекистане нет.