Вечером 21 марта на территории Узбекистана ощущалось землетрясение силой от 4 до 6 баллов. Многие пользователи мобильных устройств с операционной системой Android впервые получили уведомления о возможных подземных толчках. Оно пришло примерно за минуту до землетрясения, кто-то получил его за несколько секунд до толчков.

Как работает система оповещения о землетрясениях

В систему Android, разработанную компанией Google, встроена программа раннего оповещения о землетрясениях. Она была разработана летом 2020 года и впервые протестирована в Калифорнии (США). Тогда Google анонсировал, что создаёт всемирную систему оповещений о землетрясениях.

Google подчёркивает, что её система — это не метод предсказания землетрясений. Но она способна очень быстро определить, что произошло сильное землетрясение (магнитудой выше 4,5), и оперативно оповестить большое число людей до того, как волна землетрясения дойдёт до них. Сообщение, которое приходит на телефон или другое устройство, означает, что землетрясение началось и подземные толчки, скорее всего, неизбежны.

В Калифорнии система основана на проекте ShakeAlert, разработанного совместно с Геологической службой США и другими организациями. Он использует около 1700 сейсмометров. За пределами США применяется другой метод. В Google выяснили, что каждое Android-устройство может служить мини-сейсмометром: установленные в них акселерометры (датчик изменения положения устройства в пространстве) чувствительны и к сейсмическим колебаниям.

С помощью алгоритмов Google может собрать данные с тысяч устройств, обработать их и удостовериться, что землетрясение действительно произошло, а затем рассылать оповещения. Система позволяет определить эпицентр и магнитуду землетрясения.

Летом 2021 года Google расширил свою систему оповещения о землетрясениях на другие страны, включая Узбекистан. Всего программа действует более чем в 90 странах.

Вице-президент по разработке Android Дэйв Бёрк в 2020 году публиковал видео, на котором показано, как телефоны пользователей в Южной Калифорнии фиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Жёлтые и красные точки на видео представляют собой ожидаемые локации P- и S-волн (первичные и вторичные, или продольные и поперечные волны).

Какое сообщение пришло пользователям в Узбекистане

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Владельцы Android-устройств в Узбекистане получили сообщения, в которых сообщалось о местоположении предполагаемого эпицентра, его расстоянии от пользователя и вероятной магнитуде. В них также имелась информация о мерах безопасности и способах укрытия от разрушений.





Как включить оповещения о землетрясениях

Чтобы получать оповещения, на устройстве должен быть включён Wi-Fi или мобильный интернет.

Для настройки оповещений нужно:

Выбрать в меню «Безопасность и экстренные случаи», затем «Оповещения о землетрясениях».

Если не виден пункт «Безопасность и экстренные случаи», надо выбрать «Местоположение», затем «Дополнительно» и «Оповещения о землетрясениях».

Далее надо включить параметр «Оповещения о землетрясениях».

Возможно, будут приходить оповещения не обо всех землетрясениях поблизости. Также не исключено, что пользователь получит оповещение, но не ощутит подземных толчков.

Устройства с iOS

На телефонах iPhone и других устройствах, работающих на операционной системе iOS от Apple, встроенная система оповещений действует только в Калифорнии и Орегоне (штаты США), а также Японии.

При этом на iPhone можно установить сторонние приложения для отслеживания землетрясений. Найти их можно в магазине приложений путём поиска слова «землетрясение» (earthquake).