В целях усиления системы правовой защиты женщин и детей законопроектом Министерства юстиции предлагается ужесточить наказания за отдельные преступления против половой свободы и молодёжи, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Разработкой законопроекта занималась рабочая группа Сената Олий Мажлиса, куда вошли как сотрудники государственных органов, так и представители гражданского общества, СМИ и блогеры, отметили «Газете.uz» в пресс-службе верхней палаты парламента.

В проекте закона, обсуждение которого продлится до 26 января, планируется ввести следующие изменения и дополнения:

За понуждение женщины к совершению аборта:

штраф от 30 млн сумов до 60 млн сумов (сейчас — до 15 млн сумов),

лишение определённого права от 3 до 5 лет,

общественные работы от 300 до 360 часов (сейчас — до 300 часов),

исправительные работы от 2 до 3 лет (сейчас — до 2 лет).

За изнасилование или насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме:

часть 1 — лишение свободы от 5 до 8 лет (сейчас — от 3 до 7 лет);

часть 2 — лишение свободы от 8 до 10 лет (сейчас от 7 до 10 лет).

За понуждение лица к вступлению в половую связь:

обязательные общественные работы от 300 до 480 часов (сейчас — до 300 часов);

исправительные работы от 2 до 3 лет (сейчас — до 2 лет);

ограничение свободы или лишение свободы от 1 года до 3 лет;

при отягчающих обстоятельствах (если виновный в результате понуждения добивается половой связи) — ограничение свободы или лишение свободы от 3 до 5 лет.

За вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет:

лишение свободы от 5 до 8 лет;

при отягчающих обстоятельствах (совершено повторно, опасным рецидивистом, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, в отношении близкого родственника) — ограничение свободы или лишение свободы от 10 до 15 лет.

Сейчас за половую связь с ребёнком младше 16 лет предусмотрено наказание в виде обязательных общественных работ до 480 часов, исправительных работ до 3 лет, ограничения свободы или лишения свободы от 1 года до 3 лет.

За развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет:

ограничение или лишение свободы от 3 до 5 лет;

при отягчающих обстоятельствах (совершено с применением насилия, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, инвалида, близкого родственника, с использованием интернета и телекоммуникационных сетей) — лишение свободы от 5 до 8 лет.

Наказание за подобные преступления сейчас ограничивается обязательными общественными работами до 360 часов, исправительными работами от 1 года до 2 лет, ограничением или лишением свободы от 1 года до 2 лет.