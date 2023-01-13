В целях усиления системы правовой защиты женщин и детей законопроектом Министерства юстиции предлагается ужесточить наказания за отдельные преступления против половой свободы и молодёжи, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
Разработкой законопроекта занималась рабочая группа Сената Олий Мажлиса, куда вошли как сотрудники государственных органов, так и представители гражданского общества, СМИ и блогеры, отметили «Газете.uz» в пресс-службе верхней палаты парламента.
В проекте закона, обсуждение которого продлится до 26 января, планируется ввести следующие изменения и дополнения:
За понуждение женщины к совершению аборта:
- штраф от 30 млн сумов до 60 млн сумов (сейчас — до 15 млн сумов),
- лишение определённого права от 3 до 5 лет,
- общественные работы от 300 до 360 часов (сейчас — до 300 часов),
- исправительные работы от 2 до 3 лет (сейчас — до 2 лет).
За изнасилование или насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме:
- часть 1 — лишение свободы от 5 до 8 лет (сейчас — от 3 до 7 лет);
- часть 2 — лишение свободы от 8 до 10 лет (сейчас от 7 до 10 лет).
За понуждение лица к вступлению в половую связь:
- обязательные общественные работы от 300 до 480 часов (сейчас — до 300 часов);
- исправительные работы от 2 до 3 лет (сейчас — до 2 лет);
- ограничение свободы или лишение свободы от 1 года до 3 лет;
- при отягчающих обстоятельствах (если виновный в результате понуждения добивается половой связи) — ограничение свободы или лишение свободы от 3 до 5 лет.
За вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет:
- лишение свободы от 5 до 8 лет;
- при отягчающих обстоятельствах (совершено повторно, опасным рецидивистом, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, в отношении близкого родственника) — ограничение свободы или лишение свободы от 10 до 15 лет.
Сейчас за половую связь с ребёнком младше 16 лет предусмотрено наказание в виде обязательных общественных работ до 480 часов, исправительных работ до 3 лет, ограничения свободы или лишения свободы от 1 года до 3 лет.
За развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет:
- ограничение или лишение свободы от 3 до 5 лет;
- при отягчающих обстоятельствах (совершено с применением насилия, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, инвалида, близкого родственника, с использованием интернета и телекоммуникационных сетей) — лишение свободы от 5 до 8 лет.
Наказание за подобные преступления сейчас ограничивается обязательными общественными работами до 360 часов, исправительными работами от 1 года до 2 лет, ограничением или лишением свободы от 1 года до 2 лет.