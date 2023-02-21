Проект против насилия в Узбекистане NeMolchi.uz напомнил, какие наиболее важные изменения могут быть внесены в законодательство Узбекистана о защите женщин и детей.

Как мы писали ранее, законопроект, разработанный Министерством юстиции и рабочей группой при Сенате, куда вошли представители гражданского общества, СМИ и блогеры, предлагает ужесточить наказания за преступления против половой свободы и половой безопасности женщин и детей.

Уголовный кодекс предлагается дополнить статьёй о домашнем насилии. Ее проектный вид выглядит так:

Домашнее насилие, то есть действие, совершённое одним членом семьи в отношении другого члена семьи, проявленное в нанесении побоев, унижении, запугивании, изоляции жертвы, лишении экономических средств, приведшем к причинению жертве притеснения и насилия незначительного вреда здоровью, наказывается обязательными общественными работами на срок от 150 до 480 часов или лишением свободы на срок до 3 лет.

Те же деяния, совершённые в отношении двух и более членов семьи, в присутствии несовершеннолетнего члена семьи, после применения к виновному лицу административного взыскания за невыполнение требований охранного ордера, повлёкшие причинение телесного повреждения средней тяжести, наказываются исправительными работами от 2 до 3 лет или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Те же деяния, совершённые повторно, группой лиц, повлёкшие причинение тяжкого телесного повреждения, повлёкшие попытку самоубийства, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 11 лет.

Те же деяния, повлёкшие смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от 11 до 15 лет.

Предлагается также ужесточить наказание за все формы сексуализированных преступлений.

Увеличение сроков поможет не только наказать преступников, но и перевести посягательства на половую свободу в разряд тяжких преступлений. Например, за изнасилование без отягчающих обстоятельств предлагается давать от 5 до 8 лет лишения свободы (вместо нынешних от 3 до 7).

Вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет, сейчас наказывается минимально общественным работами, максимально лишением свободы от 1 до 3 лет. В проекте предлагается лишать свободы на срок от 5 до 8 лет.

Совершение преступления против половой свободы в отношении родственников и подопечных предлагается рассматривать как отягчающее обстоятельство.

«В нынешней редакции Уголовного кодекса насилие против родственников и незнакомцев рассматривается одинаково, что в корне неверно, ведь у близкого человека больше возможностей совершить преступление и повторять его систематически», — отметили в NeMolchi.uz.

Изнасилование или вступление в половую связь с несовершеннолетним со стороны лиц, осуществляющих воспитание, обучение или уход за несовершеннолетним, тоже может стать отягчающим обстоятельством, поскольку лицо, имеющее влияние на ребёнка и беспрепятственный доступ к нему, должно нести куда большую ответственность.

Могут криминализоваться некоторые виды преступлений против половой свободы несовершеннолетних.

Проект предлагает ввести наказание за совращение несовершеннолетних в сексуальных целях при помощи интернет — лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. «Это передовая статья, которая предотвратит многие киберпреступления против детей, которые сейчас не регламентируются законом», — отмечает NeMolchi.uz.

В Кодекс об административной ответственности может быть внесена статья за сталкинг и преследование.

«Сейчас такой вид психологического насилия не наказывается как отдельный вид преступления, привлечь сталкера к ответственности, пока он не перейдёт к жёстким действиям, например, побои и порча имущества, нельзя», — отметили в NeMolchi.uz.

Может также появиться ответственность за сексуальные домогательства, включая приставания, кетколлинг и домогательства. Эта статья в проекте поправок в КоАО выглядит так:

Сексуальное домогательство, то есть нежелательное однократное грубое или неоднократные оскорбляющие или унижающие честь и достоинство человека действия сексуального характера, выраженные в форме слов, жестов, звуков, замечаний, прикосновений, преследований, звонков и иных действий, влечёт наложение штрафа от 3 до 5 базовых расчётных величин или административный арест до 10 суток.

Те же самые действия, совершенные повторно, влекут наложение штрафа от 5 до 10 базовых расчётных величин или административный арест до 15 суток.

«Законопроект, который вскоре может пройти согласование и выйти на обсуждение Законодательной палаты, способен изменить ситуацию в жизни миллионов женщин и детей нашей страны», — подчеркнули в NeMolchi.uz.

С полным текстом законопроекта на узбекском и русском языках.