Футболисты и тренеры молодёжной сборной Узбекистана, выигравшие Кубок Азии U-20, получили 33 автомобиля Gentra. Церемония награждения прошла 20 марта у стадиона «Бунёдкор», сообщает УзА.

В ней приняли участие председатель СГБ, глава Ассоциации футбола Абдусалом Азизов, советник президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта Одил Абдурахманов, министр молодёжной политики и спорта Адхам Икрамов, председатель «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков, футболисты и члены их семей, а также другие лица.

На машинах белого цвета можно увидеть надпись «подарок президента» и логотип Кубка Азии U-20.

Напомним, молодёжная сборная Узбекистана по футболу до 20 лет одержала победу над командой Ирака (1:0) в финале Кубка Азии U-20 и впервые в истории выиграла этот турнир.

Как мы сообщали ранее, подопечные главного тренера Равшана Хайдарова после победы над Австралией в четвертьфинале получили путёвку на чемпионат мира, который пройдёт с 20 мая по 11 июня в Индонезии.

Фото



