Узбекистан подписал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда 16 марта на внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре. Его уставной фонд составит 500 млн, долларов, сообщил Kapital.kz.

Уставный капитал фонда должен быть разделён на 10 тысяч акций номинальной стоимостью 50 тысяч долларов каждая. Он делится на оплаченные акции и привлекаемые акции, подлежащие обращению. Общая номинальная стоимость оплачиваемых акций составит 350 млн долларов, привлекаемых — 150 млн долларов.

Каждые из пяти стран — Азербайджан, Турция, Казахстана, Кыргызстан и Узбекистан — получат по 2000 первоначальных акций, но должна выплатить по четыре взноса за оплаченные акции: первоначальный взнос — 5 млн долларов в течение 90 дней после инаугурационного заседания, а затем три ежегодных платежа в размере 18 млн, 23 млн и 24 млн долларов соответственно (всего 70 млн долларов для каждой страны). В рамках привлекаемых акций доля каждой страны составит 30 млн долларов.

Штаб-квартира Тюркского инвестиционного фонда со статусом международной финансовой организации разместится в Стамбуле и будет работать 20 лет. Но совет управляющих может продлить срок работы фонда или закрыть его.

Инициатива создания инвестфонда принадлежит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который озвучил это предложение на саммите ОТГ в Самарканде в ноябре 2022 года.

На этом же саммите президент Шавкат Мирзиёев поддержал эту идею и выдвинул инициативу создания в ОТГ Пространства новых экономических возможностей.

На внеочередном саммите ОТГ в Анкаре 16 марта глава Узбекистана отметил, что целесообразно внедрить механизмы тесного взаимодействия и поддержки в преодолении социальных и экономических проблем во время непредвиденных тяжёлых испытаний. Речь идёт о беспрепятственной доставке продовольствия и строительных материалов, запуске проектов кооперации, направленных на восстановление промышленности.

«Полагаем возможным привлечь в эти проекты и первые финансовые ресурсы официально учреждаемого сегодня Тюркского инвестиционного фонда», — сказал он тогда.