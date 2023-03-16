Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 марта выступил на внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Турции, посвящённом помощи и восстановлению этой страны после разрушительных февральских землетрясений, сообщила пресс-служба главы государства.

«Наша сегодняшняя встреча — это наглядное, практическое подтверждение силы нашей дружбы и сплочённости, того, что и в самые трудные моменты мы являемся друг для друга крепкой опорой», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«Беспрецедентное разрушительное землетрясение, произошедшее в дружественной стране, бесконечной болью отозвалось в наших сердцах. В результате страшной катастрофы погибли и пострадали наши братья и сестры, дети. Это ни с чем не сравнимая, невосполнимая утрата. Когда наши турецкие братья оказались перед лицом труднейших испытаний, народ Узбекистана в едином порыве со словами „Турция! Мы с тобой!“ поспешил на помощь», — сказал глава государства.





Президент Узбекистана предложил объявить в рамках ОТГ 6 февраля Днём памяти и солидарности как дань памяти всех погибших при землетрясении.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в Турции началось восстановление инфраструктуры и строительство новых домов.

«Мы все готовы помочь вам и направить свои усилия на восстановление разрушенных землетрясением и строительство новых городов и сел, социальных и промышленных объектов. В частности, мы намерены внести достойный вклад в строительные работы в районе Овакент провинции Хатай, одном из эпицентров землетрясения, где работали наши спасатели», — заявил президент Узбекистана. Напомним, в этом районе проживает большая диаспора этнических узбеков.

«Кроме того, мы создадим необходимые условия для того, чтобы пожилые люди из пострадавших районов смогли поправить своё здоровье и отдохнуть в нашей стране», — сказал глава государства, отметив, что для них будут организованы поездки по местам, связанных с именами Имама Бухари, Имама Термези, Имама Матуриди и Бахауддина Накшбанда.

«Наряду с этим мы хотим пригласить молодёжь из провинции Хатай побывать этим летом в Узбекистане, организовать для них содержательный досуг и экскурсии в древние Самарканд, Бухару и Хиву, а также совместные мероприятия со сверстниками из нашей страны», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Президент подчеркнул, что территории стран ОТГ по географическим и геологическим особенностям в высокой степени подвержены стихийным бедствиям и рискам.

«К сожалению, в последние годы из-за глобальных изменений климата резко выросли масштабы разрушительных проявлений стихии и ущерб от них», — отметил он и выдвинул предложения по расширению в этой связи сотрудничества.

Для целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий президент Узбекистана предложил создать Платформу системного сотрудничества ОТГ, включая:

скорейшую разработку в рамках ОТГ многостороннего соглашения по предотвращению природных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. «В этом плане полностью поддерживаем представленный турецкой стороной проект документа о создании системы гражданской защиты», — отметил глава государства.

«В этом плане полностью поддерживаем представленный турецкой стороной проект документа о создании системы гражданской защиты», — отметил глава государства. активизацию партнёрских связей между министерствами и ведомствами ОТГ по чрезвычайным ситуациям. Основное внимание, по словам президента, нужно уделить требованиям технической безопасности и внедрению в сферу самого передового мирового опыта, постоянному повышению осведомлённости населения, росту квалификации и опыта специалистов спасательных служб, проведению совместных учений.

внедрение механизмов тесного взаимодействия и поддержки в преодолении социальных и экономических проблем во время непредвиденных тяжёлых испытаний. «Речь идёт о беспрепятственной доставке продовольствия и строительных материалов, запуске проектов кооперации, направленных на восстановление промышленности. Полагаем возможным привлечь в эти проекты и первые финансовые ресурсы официально учреждаемого сегодня Тюркского инвестиционного фонда», — предложил Шавкат Мирзиёев.

«Несмотря на достижения в научной и технологической сферах, по-прежнему актуальной остаётся задача прогнозирования и раннего предупреждения о землетрясениях, селевых паводках и наводнениях, лесных пожарах, ураганах. Несомненно, глубокое изучение этих процессов, широкое внедрение научных и технологических инноваций в сферу дадут большой положительный эффект», — подчеркнул президент Узбекистана. Он предложил создать Центр мониторинга и анализа стихийных бедствий в рамках ОТГ и его разместить его в Ташкенте.

Глава государства выступил также за укрепление сотрудничества со специализированными международными структурами. По его словам, секретариату ОТГ было бы целесообразно установить связи с Глобальным фондом по снижению риска стихийных бедствий и восстановлению, секретариатом Международной стратегии ООН по снижению риска стихийных бедствий и Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации.