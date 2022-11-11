Узбекистан выступил с инициативой о создании в рамках Организации тюркских государств «Пространства новых экономических возможностей», чтобы «в корне изменить ситуацию» в сфере торгово-экономического сотрудничества, обеспечить свободное продвижение торговли, инвестиций и услуг. Об этом на первом саммите организации в Самарканде в пятницу заявил президент Шавкат Мирзиёев.

«Надо признать, что наш огромный потенциал и возможности не задействованы в полной мере… Взаимный товарооборот между нашими странами составляет всего 4% от общего объёма внешней торговли. Остальная часть приходится на долю третьих стран… Кроме того, в торговле между нашими странами остаются высокими некоторые таможенные тарифы», — сказал президент Узбекистана.

Для реализации инициативы он предложил ежегодно проводить Международный тюркский экономический форум с участием стран-членов и наблюдателей ОТГ, а также представителей мирового бизнеса.

Узбекистан также всецело поддерживает предложение о запуске совместного инвестиционного фонда, отметил Шавкат Мирзиёев.

Вторым вопросом, имеющим стратегическое значение, он назвал укрепление взаимосвязанности в транспортной сфере.

«Мы много говорим о Транскаспийском международном коридоре, но чтобы добиться значимых результатов, нам предстоит сделать гораздо больше. Например, Узбекистан транспортирует через этот коридор 10% своих внешнеторговых грузов», — сказал глава государства.

В рамках саммита намечено принятие программы, направленной на повышение конкурентоспособности транзитных коридоров в регионе, введение максимально благоприятных тарифов для бизнеса и создание современной транспортной инфраструктуры.

Первый Тюркский агрофорум в Ташкенте «наглядно продемонстрировал огромный потенциал в области обеспечения продовольственной безопасности», продолжил президент.

Он предложил, принять в рамках ОТГ многостороннее соглашение о создании эффективной системы поставок продовольствия, «исходя из потребностей глобального и внутренних рынков, а также производственных возможностей наших стран», а также наладить полномасштабное партнёрство организации с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Другим приоритетным направлением Шавкат Мирзиёев назвал обеспечение безопасности в регионе.

«Обостряющиеся в последнее время конфликты в разных уголках планеты оказывают влияние и на общую безопасность тюркского мира. В столь сложной обстановке наши правоохранительные органы и специальные службы должны находиться в постоянном контакте и укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализацией молодёжи, торговлей людьми, наркотрафиком, в сферах обеспечения общественной и кибербезопасности», — призвал Шавкат Мирзиёев.

Узбекистан также выступает за регулярный диалог между министрами иностранных дел стран-членов ОТГ с целью выработки общих подходов к афганскому вопросу.

Чтобы повысить эффективность работы Организации тюркских государств, Узбекистан предлагает провести в организации институциональные реформы. «Прежде всего — создать отдельные комитеты на уровне министров по приоритетным направлениям — политика и безопасность, торговля и инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, энергетика, информационные технологии, туризм, инновации и образование, медицина, молодёжь и другим», — отметил президент.

«Сегодня все мы сталкиваемся со сложными испытаниями, связанными с нарастающим геополитическим противостоянием, негативными последствиями глобального экономического кризиса и изменения климата. Поэтому в нынешней тревожной ситуации нашим странам крайне важно определить общие подходы и скоординировать усилия в решении самых актуальных проблем. Мы сможем преодолеть любые трудности благодаря дружбе, сотрудничеству и взаимной поддержке», — сказал он.

«В период своего председательства Узбекистан намерен эффективно реализовать концепцию „Видение тюркского мира-2040“ и принимаемую сегодня пятилетнюю Стратегию Организации тюркских государств, укрепить авторитет организации, охватывающей обширный регион с населением свыше 170 миллионов человек, и самое главное — вывести на ещё более высокий уровень сотрудничество наших братских стран и народов, имеющих общую историю, язык и культуру», — отметил президент.

«У тюркского мира великая история, достойная восхищения, великие предки и ни с чем не сравнимое богатство. И я убеждён, что тюркский мир ждёт великое будущее. Мы обязательно построим это будущее вместе с нашими трудолюбивыми, великодушными и благородными народами», — заключил Шавкат Мирзиёев.

По предложению Узбекистана 2023 год объявлен в Организации тюркских государств Годом развития тюркской цивилизации.