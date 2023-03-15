После того, как президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник проехал по разбитой дороге в Сурхандарьинской области, здесь начался ремонт дорог, сообщили власти области.

Всего запланировано реконструировать 111 км дороги, проходящей через Байсунский, Бандиханский, Кумкурганский, Алтынсайский и Денауский районы.

На работах задействовано более 70 единиц спецтехники и 120 рабочих.

Как мы писали, во время поездки по дороге Байсун-Денау Шавкат Мирзиёев заявил, что тут «невозможно передвигаться».

Он поручил хокиму области Улугбеку Косимову вместе с председателем Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмоном Абдувалиевым в течение 15 дней разработать проект «современной, качественной и ровной дороги» с учётом мнений общественности.