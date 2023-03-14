Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев лично проехал на автомобиле по дороге в Сурхандарьинской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Он принял это решение с учётом «поступающих от граждан нареканий по качеству дороги по маршруту Байсун-Денау».

В ролике, опубликованном пресс-службой, видно, как президент садится за руль Malibu белого цвета вместе с хокимом Сурхандарьи Улугбеком Косимовым. Они пристёгиваются ремнями безопасности, и Шавкат Мирзиёев начинает движение.





Президент заявил, что лично решил проверить жалобы по поводу дороги Байсун-Денау. «Если кому-то довериться, говорят неправду. Скажут, что всё хорошо, будут скрывать. Вот, мы сами видим, что по этой дороге невозможно передвигаться. Нет качества», — сказал он.

В этот момент колесо машины попадает в глубокую выбоину. С камеры, установленной на капоте, также видно плачевное состояние дорожного покрытия.

Хоким области согласился с президентом и подтвердил, что по такой дороге невозможно ездить. По пути он делал записи в блокноте.





Глава государства поручил Улугбеку Косимову вместе с председателем Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмоном Абдувалиевым в течение 15 дней разработать проект «современной, качественной и ровной дороги» с учётом мнений общественности.