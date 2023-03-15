Проект конституционного закона о Конституции Узбекистана в новой редакции, одобренный обеими палатами Олий Мажлиса, опубликован в интернете, а также в газетах «Халк сузи» и «Народное слово».

«Газета.uz» уже писала, что в предлагаемом проекте количество статей Основного закона увеличено со 128 в действующей Конституции до 155.

В документе сохранено предложение об увеличении срока полномочий президента с пяти до семи лет, которое содержалось в первой версии проекта, обнародованного летом прошлого года.

В проекте закона также сохранена норма о том, что одно и то же лицо не может быть президентом Узбекистана более двух сроков подряд.

Как мы уже писали, согласно документу, положения конституционного закона, изменяющие и (или) иным образом затрагивающие сроки полномочий, порядок и (или) условия избрания (назначения) должностных лиц государственной власти, применяются в отношении лиц, занимающих эти должности на момент вступления в силу данного закона.

К этим должностным лицам относятся президент, а также спикер Законодательной палаты, председатель Сената, председатели кенгашей народных депутатов областей, районов и городов, хокимы, председатель и заместитель председателя Верховного суда, председатель и заместитель председателя Высшего судейского совета, председатель Центральной избирательной комиссии и генеральный прокурор.

«Данные лица вправе избираться (назначаться) наравне с другими гражданами Республики Узбекистан на указанные должности в соответствии с требованиями Конституции Республики Узбекистан, в том числе в редакции настоящего Конституционного закона, и вне зависимости от числа сроков подряд, в течение которых указанные лица занимали и (или) занимают эти должности на момент вступления в силу настоящего Конституционного закона», — отмечается в документе.

При этом действующие судьи Конституционного суда, в отношении которых вводятся новые условия избрания и срок полномочий, продолжат осуществлять свои полномочия до истечения срока, на который они были избраны. Вакантные должности судей Конституционного суда замещаются в порядке, установленном Конституцией в новой редакции.

Конституция в новой редакции должна вступить в силу со дня официального опубликования Центральной избирательной комиссией итогов референдума, который назначен на 30 апреля.