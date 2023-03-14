Судебное решение по итогам рассмотрения уголовного дела в отношении 39 подсудимых по делу о событиях в Каракалпакстане 1−2 июля 2022 года будет оглашено в Бухарском областном суде 17 марта. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

«Газета.uz» писала, что обвинение запросило 37 подсудимым сроки от 5 до 12 лет лишения свободы и 2 подсудимым — ограничение свободы.

Это второй судебный процесс по делу о событиях в Нукусе и районах Каракалпакстана. Первый процесс завершился 31 января, на скамье подсудимых было 22 человека. Из них четверо получили по несколько лет ограничения свободы, остальные — тюремные сроки от 3 до 16 лет.