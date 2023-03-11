Пятилетняя Эльвира Тырнакова, которую 30 января извлекли из-под завалов после взрыва газа в четырёхэтажном доме в Нукусе, скончалась в больнице 8 марта. Об этом «Газете.uz» сообщили в Министерстве здравоохранения Каракалпакстана.

Девочку достали спустя почти 12 часов после взрыва, в 2:30 ночи. Она проходила лечение в Каракалпакском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Ребёнок скончался от острой сердечной и дыхательной недостаточности.

В медицинском заключении о смерти указаны полученные Эльвирой при взрыве повреждения — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы носа и верхней губы, повреждения обеих голеней. Кроме того, в ходе лечения у ребёнка развилась анурия на фоне острой почечной недостаточности, тяжёлая эндогенная интоксикация, сепсис, токсический миокардит, токсический гепатит, полиорганная недостаточность.

Последствия взрыва. Фото: KRuz,uz.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что бабушка девочки Нурзада Утамбетова тоже погибла в результате взрыва. По данным изданий Каракалпакстана, при взрыве погибли ещё два человека из этой семьи — мама девочки и мальчик, которому было 100 дней.

Мы также писали о гибели Саламата Разиева, который жил этажом ниже под квартирой, где произошёл взрыв. Тогда в доме обвалились перекрытия с четвёртого по первый этаж. Всего сообщалось о пяти жертвах.