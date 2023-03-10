Министерство экономики и финансов назвало 10 наиболее крупных налогоплательщиков Узбекистана. Прогнозируется, что эти компании обеспечат 31,2% доходов государственного бюджета в 2023 году.

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) — 14,8% Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) — 8,1% АО «Узбекнефтегаз» — 1,8% АО «Узтрансгаз» — 1,7% АО «Худудгазтаъминот» — 1,2% АО UzBat — 1,1% АО UzAuto Motors — 0,9% ООО Бухарский нефтеперерабатывающий завод — 0,6% СП ООО Uz-Kor Gas Chemical — 0,6% АО «Узбекский металлургический комбинат» — 0,4%





В 2022 году прогнозировалось, что доля этих компаний в общих доходах госбюджета составит 36,44%.

Стоит отметить, что в 2018 году 34% прогнозных поступлений приходились на 20 крупных налогоплательщиков, то есть источники доходов госбюджета был более диверсифицирован.

Тогда доля «Узтрансгаза» составляла 5,1%, НГМК — 5%, АГМК — 3,1%. В списке также были «Кызылкумцемент» — 1,2%, Ферганский нефтеперерабатывающий завод — 1,2%, Coscom (Ucell) — 1%, оператор газопровода «Узбекистан — Китай» Asia Trans Gas — 1,2%, «Ахангаранцемент» — 0,6%, «Тошкентвино» — 1,1% и другие. Некоторые из этих компаний были приватизированы.

Таким образом, госбюджет 2023 года стал более зависим от крупных государственных компаний по сравнению с 2018 годом. В 2022 году доля НГМК и АГМК составляла 17,82% и 9,4%, в 2021 году — 20,1% и 6,4%, в 2020 году — 13,5% и 4,6%, в 2019 году — 6,8% и 3,6% соответственно.