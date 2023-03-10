Конституционный суд Узбекистана приступил к рассмотрению постановления Законодательной палаты о проведении референдума по закону о Конституции, сообщила пресс-служба суда.

Напомним, 10 марта нижняя палата парламента приняла закон о Конституции в новой редакции и постановление о проведении референдума по нему 30 апреля.

Открытое судебное заседание Конституционного суда по определению соответствия постановления Законодательной палаты о проведении референдума назначено на 13 марта.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе органа, суд рассмотрит только постановление о проведении референдума, а не закон о Конституции, поскольку Законодательная палата (субъект) обратилась с запросом рассмотреть только постановление.

При этом 6 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с депутатами и сенаторами, а также руководством Верховного суда заявил, что данный законопроект будет отдельно рассмотрен Конституционным судом, который даст своё заключение.