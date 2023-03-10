На территории Музейного острова в Берлине (Германия) 4 мая откроется выставка «Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи». Экспозиция расположится сразу в двух музеях — галерее Джеймса Симона и музее Нойеса (Новый музей), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Выставка, в которую войдут 285 музейных предметов из собраний 9 музеев Узбекистана, продлится до 14 января 2024 года.





Куратором выставки выступит Манфред Наврот — археолог средневекового периода, главный куратор по научным проектам Государственных музеев Берлина, научный эксперт — Джангар Ильясов, старший научный сотрудник Института искусствознания Академии наук Узбекистана.

Выставка посвящена археологическим находкам, которые охватывают период от прихода Александра Македонского во второй половине IV века до н.э. до конца Кушанского правления в IV веке н. э. Многие экспонаты из собраний музеев Узбекистана впервые будут представлены за пределами страны.





В Новом музее экспозиция включит экспонаты из коллекций Государственных музеев Берлина. Первая часть выставки будет обращена к путешествию Александра Македонского из Греции в Центральную Азию. Музейные предметы будут дополнены медийной составляющей с использованием видеозаписей археологических объектов.

В галерее Джеймса Симона будет представлена вторая часть экспозиции, посвящённая Кушанскому царству с его развивающейся городской культурой, особым вниманием к религии — зороастризму и буддизму и художественным творчеством, достигшим высочайшего уровня.





В рамках подготовки к выставке была проведена реставрация музейных экспонатов Узбекистана более чем 10 реставраторами музея Лувра и Музея доисторического периода и ранней истории Государственных музеев Берлина. В период с 8 января по 5 февраля были отреставрированы 43 музейных предмета. Среди них — глиняная скульптура Всадника на коне из древнего городища Халчаяна, I в. до н. э. — I в. н. э, статуя Вельможи из городища Дальверзинтепа, II — начало III в. н. э., скульптурная композиция Богини Митры на колеснице, индоиранского происхождения из городище Халчаяна I в. до н. э. — I в. н. э. и другие.

К открытию выставки в Берлине будет представлен документальный фильм, съёмки которого состоялись в сентябре 2022 года в Сурхандарье (Узун дара, Курганзол, Халчаян, Далверзинтепа, Фаязтепа, Каратепа, Древний Термез и в Кампиртепе), а также в Бухаре.

С ноября прошлого года по март текущего в Лувре в Париже проходила выставка «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей». Её открывали президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Франции Эммануэль Макрон. За время работы выставки её посетили более 260 тысяч человек.