Масштабный выставочный проект «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» 6 марта завершил работу в Лувре. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, организовавшего ее.

С момента открытия проект, посвящённый культурному и историческому наследию Узбекистана, посетили более 260 тысяч человек.

«Это долгожданный и трудоёмкий проект. На подготовку к выставке ушло четыре года. Более 70 редчайших экспонатов из керамики, дерева, металла, настенной живописи и бумаги были отреставрированы для показа в знаменитом парижском музее. Всего было представлено 138 предметов из музеев Узбекистана. Впервые богатое культурное наследие региона было показано в одном из крупнейших музеев мира, открывая историю Великого шёлкового пути для международной публики», — говорится в сообщении фонда.

Напомним, выставка открылась 23 ноября прошлого года. Старт ее работе дали президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Франции Эммануэль Макрон.

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