В Узбекистане в этом году планируется открытие посольства Монголии. Этот вопрос обсуждался на встрече и. о. министра иностранных дел Бахтиёра Саидова и министра иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг в Ташкенте 8 марта. Сейчас в Ташкенте действует почётное консульство Монголии.

«Приветствуем решение об открытии посольства Монголии в Узбекистане. В последние годы двусторонние отношения демонстрируют положительную динамику во всех без исключения сферах», — написал в своём Telegram-канале Бахтиёр Саидов.

Ранее в этом году Батмунх Батцэцэг сообщала, что Монголия рассматривает Узбекистан как важную страну для расширения экономического и торгового присутствия в регионе Центральной Азии.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, на переговорах обсуждались вопросы расширения договорно-правовой базы сотрудничества, диверсификации номенклатуры товарооборота и реализации совместных проектов кооперации.

Достигнута договорённость об изучении вопросов создания Узбекско-монгольских рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, а также Делового совета.

В рамках визита, который начался 7 марта и продлится до 10 марта, Батмунх Батцэцэг и другие официальные лица Монголии также проводят встречи в министерствах сельского хозяйства, инвестиций, промышленности и торговли, транспорта, в Кабинете министров Узбекистана.

Это первый визит в Узбекистан министра иностранных дел Монголии с момента установления дипломатических отношений двух стран в 1992 году, говорится на сайте МИД Монголии. Президент Монголии посещал Узбекистан осенью для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

В прошлом году Монголия ввела для граждан Узбекистана безвизовый режим сроком на 30 дней.