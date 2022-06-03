Монголия объявила о введении безвизового режима для граждан Узбекистана сроком на 30 дней. Об этом было сообщено 3 июня на встрече заместителя министра иностранных дел Узбекистана Фурката Сидикова с заместителем министра иностранных дел Монголии Батсумбером Мунхжином в рамках его рабочего визита в Ташкент.

На переговорах говорилось о наличии существенного потенциала для увеличения двустороннего товарооборота. Обсуждались возможности увеличения экспорта сельскохозяйственной, в первую очередь, плодоовощной продукции Узбекистана на рынок Монголии.

Батсумбер Мунхжин. Фото: УзА.

Рассмотрены перспективы взаимодействия Узбекистана и Монголии в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в которой Монголия является страной-наблюдателем, а также участие монгольской делегации в работе заседания Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года.

В этот же день заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев встретился с генеральным директором департамента развития гражданской авиации Министерства по развитию дорог и транспорта Монголии Мунхтуей Чимеддорж.





Фото: mintrans.uz.

По данным пресс-службы Минтранса, стороны обсудили вопросы, связанные с заключением между правительствами Узбекистана и Монголии соглашения о воздушном сообщении и международных автомобильных перевозках.

Между министерствами подписан протокол о взаимопонимании и достигнута договорённость об обмене разрешительными бланками до подписания межправительственного соглашения в целях развития сотрудничества в сфере автомобильных перевозок, создания благоприятных условий для перевозчиков, открытия новых транспортных коридоров и изучения текущей рыночной конъюнктуры.

УзА сообщает, что Узбекистан и Монголия никогда не подписывали соглашения о воздушном сообщении. Что касается автодорожного сообщения, то за последние два года из Узбекистана в Монголию было отправлено всего два транспортных средства.

Представительная делегация Монголии во главе с заместителем министра иностранных дел посещает Узбекистан 2−5 июня. В её состав также вошли ряд руководителей монгольских бизнес-структур.

Узбекистан и Монголия в текущем году отмечают 30-летие с момента установления дипломатических отношений.