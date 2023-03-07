Кабинет министров Кыргызстана с 3 марта отменил запрет на экспорт лука и чеснока. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства.

С 31 января страна вслед за Узбекистаном и Казахстаном ограничила экспорт лука на три месяца, но в итоге эта мера действовала чуть больше месяца.

Как сообщает Ekonomist.kg, в конце февраля Минсельхоз выступил с предложением отменить вышеуказанный запрет. Ведомство уступило требованиям граждан и организаций Кыргызстана, выращивающих лук. По их мнению, в стране достаточно продукции для обеспечения спроса на внутреннем рынке.

На сегодняшний день потребность населения Кыргызстана в луке за месяц составляет 6000 тонн. У фермеров на текущий момент имеются запасы около 50 тысяч тонн, что в свою очередь означает, что данный объем покрывает потребность населения на 2−2,5 месяца, отметило издание.

Ограничения на экспорт лука и других продуктов питания вводили Казахстан, Таджикистан, Иран и Узбекистан.

В январе Минсельхоз Узбекистана подтвердил, что лук, хранившийся на открытых рынках, замёрз. На повышение его цены оказали влияние и перебои поставок из-за нехватки топлива. В связи с чем его экспорт был ограничен на четыре месяца.

В январе в Узбекистане лук подорожал на 44,7%, а в феврале — на 9,8% (всего за 12 месяцев — в 3 раза).