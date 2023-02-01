В январе 2023 года товары и услуги на потребительском рынке Узбекистана в среднем стали дороже на 0,82%. Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при президенте.

Это самый низкий показатель в январе за последние три года. В частности, в январе 2022 года инфляция составляла 0,87%, 2021 года — 1%. В первом месяце 2020 года инфляция была ниже — 0,59%.

Инфляция в годовом исчислении (к январю предыдущего года) составила 12,19%, что заметно выше, чем по итогам января 2022 года — 9,8%.

Лидерами по росту цен и тарифов за месяц традиционно стали продовольственные товары, которые в среднем подорожали на 1%. Непродовольственные товары прибавили в цене на 0,6%, платные услуги населению — 0,7%. В годовом выражении продовольственные товары подорожали на 15,4%, непродовольственные товары — 10,9%, услуги — 8,1%.

В разрезе отдельных товаров ежемесячное удорожание молока резко замедлилось по сравнению с декабрём. В январе оно подорожало на 0,1%, в декабре рост — на 2,4%. Рост цен на яйца также замедлился — до 2% в январе против 5,2% в декабре.

Цены на подсолнечное масло и сахар снижаются четвёртый месяц подряд, на хлопковое масло — последние три месяца. В январе сахар стал дешевле на 1,4%, подсолнечное масло — на 0,7%, хлопковое масло — на 0,5%.

При этом за последние 12 месяцев яйца подорожали на 32%, хлопковое масло — на 6,8%, подсолнечное масло — 7,8%, сахар — на 40,2%, молоко — 16,6%, пшеничная мука — на 43%, рис — на 25,5%.

Среди овощей и фруктов больше всего в январе подорожал лук — на 44,7% (за 12 месяцев — в 2,8 раза). Это связано с резким похолоданием и потерей части запасов лука. Помидоры за месяц прибавили в цене 7,4%, болгарский перец — 7,2%, баклажаны — 7,2%, огурцы — 7%.

Цена на одежду и обувь за месяц выросла на 0,9%, за год — на 9,4% и 9,6% соответственно. Бытовые приборы подорожали на 0,5% (9,9%).

Услуги стоматологов за месяц стали дороже на 2,9%, диагностическая визуализация и услуги медицинских лабораторий — на 1,1%.

Верхняя граница ценовых колебаний на авиарейсы составила 6,1%, что обусловлено как влиянием волатильности национальной валюты, так и открытием авиасообщениия с Китаем, которое было прекращено ещё в начале пандемии коронавируса в 2020 году. Тарифы в этом направлении были пересмотрены с учётом текущей ситуации на рынке авиауслуг, что отразилось на среднем уровне цен.

Размещение в гостиницах и санаториях в январе стало дороже в среднем на 9,3% (за год — 19,6%), при этом цены в общепите выросли только на 0,1% (в годовом исчислении — на 22,1%).