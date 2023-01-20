В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали сообщения о том, что Узбекистан мог потерять часть запасов лука из-за морозов и начать его импортировать.

Об этом, в частности, сообщала «Газета.uz» со ссылкой на портал EastFruit.

По данным Минсельхоза, в 2022 году дехкане Узбекистана вырастили более 1,9 миллиона тонн лука. На потребление населения направлено 1,2 миллиона тонн, на экспорт — 203 тысяч тонн, заложено в резервы — 93,2 тысячи тонн, на предприятия общественного питания и перерабатывающие предприятия направлено 210 тысяч тонн. Естественные потери составили 228 тысяч тонн.

По предварительным оценкам, с 20 января по 30 апреля 2023 года потребность населения Узбекистана в луке составит в среднем 346 тысячи тонн.

«В результате перебоев в системе поставок сельхозпродукции на некоторых фермерских рынках возникает ажиотаж относительно этого вида продукции, который влияет на цену в сторону повышения», — говорится в сообщении Минсельхоза.

На сегодня средняя розничная цена лука репчатого составляет 6000−8000 сумов, а оптовая — 5500−6500 сумов.

«Основной причиной этого является резкое похолодание, — пояснили в Минсельхозе. — С 9 по 17 января в среднем температура воздуха составила от -13 до -22 градусов. Возникли перебои в топливно-энергетическом комплексе, системе логистики и транспортировки продукции».

В министерстве отметили, что 9 января направило рекомендации учёных и специалистов в областные хокимияты в целях защиты сельскохозяйственной продукции от холода и сохранения ее качества.

Однако в результате низких температур луковая продукция, хранившаяся на фермерских рынках на открытых площадках, была заморожена (температура замерзания составляет -5 градусов). В результате чего объем продукции уменьшился.

В Узбекистане в целях удешевления внутреннего рынка, удовлетворения потребительского спроса населения и обеспечения продовольственной безопасности установлено временное ограничение на вывоз репчатого лука сроком на 4 месяца начиная с 1 января 2023 года, заявили в Минсельхозе.

На сегодняшний день регионы страны подтвердили, что имеют в запасе 87 тысяч тонн луковой продукции, а фермерские хозяйства — 232 тысячи тонн, всего — 319 тысяч тонн. Согласно анализу специалистов, потребительскому рынку потребуется ещё 26,5 тысячи тонн лука к имеющемуся запасу для удовлетворения полного спроса. В настоящее ведутся переговоры с партнёрами в зарубежных странах об импорте этой продукции.

«В то же время в наших южных регионах ранние сорта лука возделывают с весны. Если семена, посаженные в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях, прорастут и дадут урожай в соответствии с планом, дефицита не будет и спрос населения будет полностью покрыт», — считают в Минсельхозе.

В настоящее время в Узбекистане не только лук, но и все основные виды сельскохозяйственной продукции заготавливаются и хранятся в установленном порядке, подчеркнули в министерстве. Выпуск запасов на фермерские рынки ведётся на основе баланса спроса и предложения.

Правительственной комиссией принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок и недопущения роста цен.