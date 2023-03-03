В феврале 2023 года товары и услуги на потребительском рынке Узбекистана в среднем стали дороже на 0,54%. Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при президенте.

Это чуть больше показателя 2022 года (0,51%), но ниже, чем в 2019—2021 годах.





Инфляция в годовом исчислении (к февралю прошлого года) составила 12,23%, что заметно выше, чем по итогам февраля 2022 года — 9,69%.

Лидерами по росту цен и тарифов за месяц традиционно стали продовольственные товары, которые в среднем подорожали на 0,7%. Непродовольственные товары прибавили в цене 0,3%, платные услуги населению — 0,5%. В годовом выражении продовольственные товары подорожали на 15,5%, непродовольственные товары — 10,7%, услуги — 8,5%.

В разрезе отдельных товаров ежемесячное удорожание молока снова ускорилось по сравнению с прошлым месяцем. В феврале оно подорожало на 1,7%, в январе — на 0,1%, в декабре — на 2,4%.

При этом рост цен на яйца замедлился — до 0,6% против 2% в январе (в декабре — 5,2%).

Цены на подсолнечное масло и сахар снижаются пятый месяц подряд. В феврале сахар стал дешевле на 0,2%, подсолнечное масло — на 2%.

Мука подешевела на 1,4%, говядина — на 0,4%.

При этом за последние 12 месяцев яйца подорожали на 32,9%, подсолнечное масло — 7%, сахар — на 41,2%, молоко — 17,6%, пшеничная мука — на 39,4%, рис — на 30,4%, говядина — на 10,2%.





Среди овощей и фруктов больше всего в феврале подорожал лук — на 9,8% (за 12 месяцев — в 3 раза). Это связано с резким похолоданием и потерей части запасов лука. Помидоры за месяц прибавили в цене 9,3%, огурцы — 9,2%, капуста — 8,1%, морковь — 3,7%.

Цены на одежду и обувь за месяц снизились на 0,1%, но за год выросли на 8,5%. Бытовые приборы подорожали на 0,3% (9,7%).

В феврале бензин подорожал на 1,1%, другое топливо — на 5,3%. Цены на авиабилеты выросли на 3,1%, услуги автодорожного транспорта — на 1,7%, железнодорожного — 0,6%.

За прошлый месяц новые легковые автомобили подорожали на 1,3%.

В начале февраля на совещании у президента говорилось, что уровень инфляции в Узбекистане в 2023 году планируется снизить ниже 10%, «задействовав все экономические механизмы». Глава государства поручил увеличить производство потребительских товаров, снизить затраты на их логистику «от поля до стола» и обеспечить их ценовую доступность.