Департамент общественной безопасности МВД Узбекистана 5 марта провёл по всему Узбекистану пеший и веломарафон «За безопасную жизнь».

Участники мероприятия были одеты в яркие светоотражающие жилеты и несли плакаты, в основном касающиеся безопасности дорожного движения: «Мы — за безопасные дороги», «Жизнь важнее скорости», «Берегите детей». Но среди них были и плакаты «Мы против насилия», «Мы против коррупции» и «Stop хулиганство».

В некоторых регионах СБДД ДОБ МВД организовала традиционный «агитационный автокараван» с эвакуаторами, которые везли машины, пострадавшие в ДТП.

Проведению марафона предшествовали дискуссии в интернет-пространстве о необходимости ношения светоотражающих жилетов пешеходами в городах. Эксперты, к которым обращалась «Газета.uz», подчёркивают, что безопасность должна обеспечиваться внедрением принципов Vision Zero, то есть правильным дизайном улиц, сокращающим возможность совершения ДТП, в том числе наезда на пешеходов.

Даже в центральных частях Ташкента до сих пор во многих местах отсутствуют или не работают пешеходные светофоры, катастрофически не хватает дорожных знаков, неправильно организованы пешеходные переходы, отсутствует разметка.

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