Что это было? Ошибка журналиста главного информационного агентства страны УзА или выдача желаемого за действительное? Это уже не выяснить. Однако новость о планах обязать пешеходов в тёмное время носить светоотражающие жилеты большого удивления не вызвала. Ведь действительность показывает, что декларируя принцип «Город не для автомобилей, а для пешеходов», власти продолжают принимать решения, ставящие во главу угла автомобили.

1 марта, в день, когда появилась эта новость, Департамент общественной безопасности МВД Узбекистана, в который входит СБДД, объявил проведение 5 марта по всей стране пешего и веломарафона «За безопасную жизнь».

«Отличительная особенность марафона — это жилеты со светоотражающими элементами и плакаты со слоганами, призывающие к безопасной жизни», — заявила в ролике пресс-секретарь ДОБ Музифа Султанова.

«Каждый из нас, принимая участие, внесёт свой вклад в пропаганду безопасной жизни наших граждан… ДОБ МВД призывает всех наших соотечественников принять активное участие в марафоне», — отметила она.

В сообщении УзА со ссылкой на Музифу Султанову говорилось, что для повышения безопасности на дорогах вводится порядок ношения в тёмное время суток учащимися школ, велосипедистами и пешеходами светоотражающих жилетов (сейчас сообщение отредактировано). При этом отмечалось, что школьники будут обеспечены жилетами за счёт средств спонсоров (эта часть сообщения сохранена).

Вскоре Министерство юстиции опубликовало сообщение, в котором говорится, что согласно Правилам дорожного движения Узбекистана, иметь светоотражающий жилет или одежду со светоотражающими элементами обязаны только велосипедисты, передвигающиеся в тёмное время по проезжей части при отсутствии велодорожки. Для других участников дорожного движения такого требования нет.

При этом в постановлении правительства, которым в 2022 году утверждались ПДД, содержится поручение МВД пропагандировать среди населения важность наличия на одежде пешеходов, в тёмное время или в условиях плохой видимости переходящих дорогу или передвигающихся по обочине, светоотражающих элементов.

Позже СБДД, а затем и ДОБ опубликовали сообщение, в котором сообщение УзА впервые названо фейком, и призвали «общественность и средства массовой информации не распространять информацию, основанную на разных предположениях и слухах».

«Жилеты в городе — это перекладывание ответственности»

До появления опровержения блогеры и общественность успели подвергнуть критике предложение одеть пешеходов в жилеты. Появились мемы и карикатуры. Эльдар Асанов поделился фантазиями, в одной из которых представил, как после свадьбы жених с невестой, а также все гости идут по улице в жёлтых жилетах.

Фото: t.me/archemistryurban.

«Газета.uz» узнала мнение урбанистов по этому вопросу.

Искандар Солиев, проживающий в Ташкенте, считает, что иметь на одежде отражающие элементы или носить жилеты на дорогах за пределами города — идея хорошая, но для города решения должны быть другими.

«Снизить смертность и травматизм в городе помогут снижение скорости, избавление центральных улиц от автомобилей и внедрение принципов Vision Zero», — отметил он

По словам специалиста, во многих странах пешеходы и велосипедисты используют отражающие элементы (это может быть просто лента) на одежде, рюкзаках, когда передвигаются на неосвещённых улицах или на загородных дорогах.

Урбанист из России Аркадий Гершман, в прошлом году помогавший Ташкенту сделать улицы безопаснее, также отмечает, что это решение «нормально для загородных трасс, где нет освещения и водитель в принципе не готов к встрече с пешеходом».

«В городе же это перекладывание ответственности: государство перекладывает с себя ответственность за безопасность на самих людей», — подчеркнул он.

«В отличие от загородных условий в городе люди передвигаются везде, и задача города и государства — сделать перемещение людей безопасным за счёт освещения улиц, безопасных переходов, ровных тротуаров и так далее. Собственно поэтому в городе есть тротуары, а вне города их нет, плюс в городах скоростной режим по умолчанию ниже, чем на трассах — совершенно разный контекст и плотность людей», — отметил эксперт.

Проблем в сфере безопасности дорожного движения в Узбекистане очень много, и решаются они очень медленно. При этом, как отмечалось выше, улицы продолжают строить и реконструировать с приоритетом для автомобилей, вразрез с принципами, заложенными в принимаемых указах и постановлениях.

«На реконструированной улице Ахмада Дониша в Ташкенте, которую „для борьбы с пробками“ расширили до 12 полос, на меня по тротуару ехал белый ВАЗ. Мне пришлось отойти в сторону, чтобы уступить ему дорогу. После моего замечания о том, что у пешеходов на тротуарах, во дворах и придомовых территориях приоритет, недовольный водитель крикнул мне: „Я буду останавливаться и пешеходу уступать?“» — рассказал корреспондент «Газеты.uz» Иван Головченко.

«Я лично несколько раз помогал школьникам перейти дорогу, потому что они просто боялись это сделать на нерегулируемом переходе», — отметил журналист. Нерегулируемых переходов в городе до сих пор очень много, и каких-либо сигналов от властей о том, что их будут ликвидировать, даже перед школами, нет.

Снизить скорость до 30 км/ч рядом со школами в столице смогли только частично, у некоторых школ — только с одной стороны, потому что дети, видимо, ходят в школу только по одной дороге.

Сократив скорость в пределах Малой кольцевой до 60 км/ч, город повесил знаки ограничения скорости только на съездах с этой дороги, хотя они должны быть на всех улицах после каждого перекрёстка.

После включения в ПДД требования пристёгиваться ремнями безопасности для пассажиров передних сидений автомобилей прошёл почти год, но штраф за его нарушение до сих пор не прописан в законодательстве. Список подобных несоответствий и несогласованных решений можно продолжать долго.

Фото: t.me/archemistryurban.

Улицы и дороги Узбекистана останутся местом борьбы за выживание, пока власти не перейдут от красивых лозунгов и косметических изменений в ПДД к комплексным и продуманным решениям, которые работают во всём мире.