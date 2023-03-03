Компания Yutong Bus (Китай) сообщила о начале поставок в столицу Узбекистана 300 электробусов E12 и 500 автобусов, работающих на сжатом газе.

Церемония начала поставок, которые будут осуществлены в несколько партий, состоялась на заводе Yutong New Energy Plant в Чжэнчжоу.





На сцене с надписью «Hi, Tashkent» выступили представители производителя и принимающей стороны. На фотографиях и видео видно по четыре автобуса и электробуса.

Электробусы имеют такой же стальной окрас, как и первая партия из 20 машин, поставленная ранее, а автобусы окрашены в зелёный цвет с белыми полосами, как все автобусы, курсирующие в Ташкенте.





Ранее мы писали, что Узбекистан закупит у Yutong Bus 500 12-метровых автобусов и 300 12-метровых электробусов со 150 зарядными станциями для них в рамках программы пополнения парка общественного транспорта столицы.





Кроме того, китайская компания King Long поставит 200 сочленённых городских автобусов длиной 18-метров («автобусы-гармошки»), работающих на сжатом газе.

Ещё 1000 автобусов на газе будут приобретены у китайского производителя в текущем году для Нукуса и областных центров страны.