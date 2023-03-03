24 февраля в государственном учреждении «Узбекконцерт» состоялось собрание, посвящённое вопросам «защиты прав и интересов» артистов, с подведением итогов работы организации в 2022 году и обсуждением планов на 2023 год. Встреча прошла под председательством заместителя министра культуры и туризма Баходира Ахмедова.

Встреча прошла на фоне новости о том, что у певицы Канизы (Шахризоды Ахмедовой) отозвали лицензию на месяц за «безнравственные» видео. Артистка объяснила, что на записи, где критиковали её наряд, она выступала в брюках телесного цвета, а «не без штанов». Она раскритиковала «Узбекконцерт» и сообщила, что посетит «дворец» министра культуры.

Замглавы Минкульта на заседании обвинил некоторых артистов в «бескультурье». Видео встречи издание «Дарё» опубликовало 27 февраля.

«Мы умеем только говорить. Когда-то было искусство, созданное наставниками. Мы не смогли сохранить фундамент этого искусства… Человек должен уметь отстоять культуру и искусство нации. Когда на улице кто-либо бросает окурки от сигарет на землю, мы не можем сказать „подними“…Но когда речь идёт о политике и прочих вещах, вы все начинаете это (показывает руками печатание сообщений по телефону — ред.). Если вы такие крутые, выйдите на улицу и посмотрите — баклажки…», — сказал он, обращаясь к артистам.

Не называя имён, он отметил, что некоторые артисты «выходят за рамки» в своём творчестве.

«Не подумайте, что я умничаю, но уже вот до этого дошло (показывает рукой на горло, имея в виду „надоело“ — ред.). Важничают… До какого места ты дойдёшь? Что сделаешь? Вот, телевидение и другие снимают… нужно ходить немного в рамках, быть в рукавицах», — сказал он.

После этого Ахмедов призвал артистов писать песни и стихи, подходящие менталитету.

«Выводят [в эфир] старые песни. Что делать, когда нет творчества? Разве нет поэтов? Они „пачками“ издают книги и „пачками“ пишут стихи. Разве мы спрятали газели Навои? Библиотека ими полна. Разве мы прячем газели Бабура? Библиотека ими полна. Возьми в руки, если можешь, и твори», — сказал он.

«Вы поёте песни, в которых нет логики, а ещё умничаете. Вы выходите на сцену и говорите глупости, а потом ещё что-то требуете „где это, где-то?“ Вытащи [на сцену] искусство, подходящее и характерное для нашего менталитета, который ставит на место уважение нации, чтобы родители с удовольствием смотрели и ценили. Разве мы не способны достичь этого?» — заявил замминистра.





Баходир Ахмедов раскритиковал артистов, которые выставляют напоказ и «рекламируют себя» при совершении обряда умра.

«Пока общество не поймёт себя и не осознает свою идентичность, Министерство культуры во главе с Озодбеком Назарбековым и 140 подчинёнными ничего не смогут сделать. Понять себя означает, что общество должно сначала понять себя, а человек должен понять себя», — сказал он.

Замминистра также высказался об артистах, недовольных назначениями руководителей учреждений в сфере культуры, и обвинил в высокомерии тех, кто ставит под сомнение потенциал кандидатов в руководители.

Баходир Ахмедов потребовал не обсуждать работу Министерства культуры и туризма.

«Прекратите обсуждать министерство. Этот министр [Озодбек Назарбеков] тоже не нацелен на это место. Если сейчас он захочет поставить концерт на 20 дней во дворце „Дружбы народов“, вывесит афиши в четырёх местах, прорекламирует, то 20 дней концертный [зал] будет полным», — сказал он.

По его словам, министр мог бы проводить концерты в Туркменистане, Кыргызстане, Казахстане, России и других странах и хорошо зарабатывать.

«Нет, глава государства сказал, чтобы он сидел на этом месте и тянул эту телегу… Он тоже работает неустанно. Он пришёл, когда я [руководил министерством]. Я сейчас работаю под его руководством. Но он тоже [работает] не покладая рук. Он не говорит о зарплате. Когда он был солистом, два раза в месяц выезжал за границу, средств хватало, был вольной птицей», — сказал замминистра.

Баходир Ахмедов призвал не цепляться за слова министра и не «выливать на него грязь».

«Цепляются за его одно слово и начинают сплетничать, строить интриги… Кто не ошибается? Все остальные „золотые“? Все ошибаются, у всех бывают недостатки. В каких-то словах, в некоторых местах он может использовать неправильные слова. Не надо цеплять и выливать грязь на человека. И соучастником быть не нужно», — добавил он, но не уточнил, о каких «ошибках» идёт речь.

Замглавы Минкульта заявил, что его поручения руководителю «Узбекконцерта» Даврону Шералиеву «не являются цензурой» артистов.

Даврон Шералиев (слева). Фото: «Узбекконцерт».

После этого Даврон Шералиев объявил об отзыве лицензии у Канизы (Шахризоды Ахмедовой) за «распространившиеся видео» певицы, которые вызвали «обоснованные возражения» общественности.

«Мы ей направили предупреждение в онлайн-формате. Совет рассмотрел её заявление и отказал в выдаче лицензии. Это заключение совета и „Узбекконцерта“. Если в течение месяца она не исправит своё поведение, манеры… Если исправит и очистит в соцсетях свои фотографии и видеоклипы, которые будут соответствовать правилам этики, мы можем повторно рассмотреть и выдать ей лицензию», — сказал глава «Узбекконцерта».

Баходир Ахмедов (1973 года рождения) в разные годы работал генеральным директором эстрадного объединения «Узбекнаво» (ныне «Узбекконцерт»), министром по делам культуры и спорта, а также заместителем хокима Ташкентской области по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работы.