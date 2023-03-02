Завершился открытый конкурс по лотам №1−6 на проектирование, строительство, поставку и монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию объектов всесезонного курорта «Чимган», объявленный проектным офисом по строительству и эксплуатации международного всесезонного курорта «Бельдерсай — Чимган — Нанай» в рамках реализации проекта c участием Казначейства Франции «Строительство туристической зоны Чимган».

Победителем конкурса объявлена французская компания Montagne et Neige Développement (MND), сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли.





MND — ведущая промышленная группа по реализации проектов в горных районах со штаб-квартирой в департаменте Савойя на юге Франции. Группа работает c 2004 года в 49 странах мира и является одним из мировых лидеров во всесезонном горном деле, туризме, городском, внутреннем и промышленном использование канатных дорог. Компания участвовала в реализации более 1500 проектов по всему миру, в числе которых Куршевель, Шамони-Монблан, Роза Хутор, Боско Гурин, Молесон, Нарвик и другие.

В результате реализации проекта в Узбекистане будет создан всесезонный горный парк международного уровня, который предложит жителям и гостям страны широкий спектр видов отдыха на открытом воздухе.

В рамках проекта будет построена главная канатная дорога гондольного типа на 10 человек (максимальная мощность — 2000 человек в час), которая будет подниматься на высоту 2515 м и промежуточная канатная дорога маятникового типа на 80 человек (максимальная мощность — 800 человек в час), которая будет поднимать посетителей на высоту 3309 м — и станет самой высокой точкой в странах Центральной Азии, где есть подобные объекты.





Будут также организованы более 20 видов зимних и летних аттракционов: XXL Zip line, Alpine coaster, Adventure tower, Tubing, Via ferrata, обустроены 11 лыжных трасс с различными уровнями сложности общей протяжённостью более 20 км, построены гостиничные комплексы и коттеджи на 6000 туристических мест.

Основные цели этой инициативы — развитие туристической инфраструктуры Ташкентской области, популяризация и создание условий для массовых видов спорта в горных регионах страны, создание новых рабочих мест и повышение инвестиционной привлекательности региона путём строительства всесезонного курорта международного масштаба, туристических мест и новых канатных дорог с разными развлечениями.

Строительство гостиничных комплексов и коттеджей предусмотрено путём разделения земельных участков на различные лоты (с утверждённым дизайн-кодом) и выставлением для продажи заинтересованным инвесторам в ближайшем будущем на электронной торговой площадке E-Ijro auksion.

Планы по созданию в Босталыкском районе Ташкентской области международного всесезонного курорта «Бельдерсай — Чимган — Нанай» по проекту консорциума французских компаний разрабатываются с 2018 года. Общая стоимость проекта составляет 480 млн долларов, в том числе прямые инвестиции — 280 млн долларов.





В 2018 году французский консорциум, созданный компаниями Orex Loisirs, Compagnie des Alpes, Geode, Egis, Epode, Patriarch, и хокимият Ташкентской области подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках совместной работы эксперты консорциума должны были определить центры отдыха для развития зимних и летних спортивных курортов, аквапарков, экотуризма или альпинизма на водохранилище Чарвак.

Этот же консорциум привлекался к экспертной работе над проектом свободной туристической зоны «Чарвак». «Газета.uz» рассказывала о видении французских компаний путей развития всесезонного туризма в горах Ташкентской области. Предприятия, вошедшие в консорциум, занимались обустройством старейшего города-курорта Шамони у вершины Монблан, горнолыжных трасс с высотной канатной дорогой и побережья озера Анси.

В 2020 году проект международного курорта, чья концепция и экономическая модель были разработаны консорциумом французских компаний за счёт гранта фонда FASEP в размере 750 тысяч евро, был презентован президенту Узбекистана.