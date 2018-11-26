Французский консорциум определит центры отдыха для развития зимних и летних спортивных курортов, аквапарков, экотуризма или альпинизма на водохранилище Чарвак. Соглашение об этом подписали 21 ноября представители компаний в сфере развития туристической инфраструктуры Orex Loisirs, Compagnie des Alpes, Geode, Egis, Epode, Patriarch и хокимият Ташкентской области, сообщила пресс-служба посольства Франции в Узбекистане.

Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по благоустройству туристической зоны в Бостанлыкском районе финансируется за счет гранта, выделенного Францией.

Эксперты консорциума уже приступили к проведению предварительных исследований района. Чтобы избежать загрязнения озера и уничтожения ландшафта, компании предлагают правила строительства, условия подключения к канализации, землепользования, а также рассчитать стоимость инфраструктуры, необходимой для притока туристов, который обеспечит прибыльность без ущерба окружающей среде.

Французское агентство развития, со своей стороны, выдвинуло предложения по комплексному управлению Чарвакской плотиной, что позволило бы оптимизировать использование воды для туризма и сельского хозяйства, а также производства электроэнергии.

В 2014 году эксперты французского консорциума уже приезжали в Узбекистан, чтобы оценить туристический потенциал района. В 2017 году к ним обратились снова, когда правительство Узбекистана основало свободную туристскую зону в Бостанлыкском районе.

Многие из компаний-участниц консорциума занимались обустройством старейшего города-курорта Шамони во Франции, горнолыжных трасс с высотной канатной дорогой и побережья озера Анси. Их решения предлагают для туристических территорий устойчивое развитие с бережным отношением к экологии и систематическим, а не спорадическим обустройством инфраструктуры. Подробнее о планах консорциума и проделанной ими работе во французской Верхней Савойе — в июньском материале «Газеты.uz».