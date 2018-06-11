Свободной туристической зоне «Чарвак», создаваемой в Ташкентской области, нужна специфическая, профильная экспертиза. Для работы над проектом французские предприятия, занимающиеся благоустройством территорий и созданием туристической инфраструктуры, сформировали консорциум.

Об этом делегации журналистов из Узбекистана в горном городе Шамони во Франции рассказала Дора Мартен, проектный менеджер компании Geode, проектного бюро в области обустройства горных территорий.

«Мы считаем, что Чарвак — стратегический район, поскольку он в полуторачасовой доступности от Ташкента, — отметила Дора Мартен. — Кроме того, рядом с ним есть три объекта с огромным туристическим потенциалом — непосредственно, само озеро Чарвак, территории Чимган и Бельдерсай».

По мнению представительницы Geode, основное богатство Чарвака зоны — великолепные ландшафты, где можно сделать туристическую застройку.

В Чимгане, помимо лыж, можно проложить дорожки для пешего туризма. «С местными властями мы обговорили возможность создать культурно-развлекательный центр в этом месте. Таким образом, оно получит туристическую ценность в любое время года, а не только во время зимнего горнолыжного сезона», — отметила Дора Мартен.

Бельдерсай также можно сделать доступным для туристов круглый год и развить долгосрочный, а не суточный туризм.

В 2014 году французские эксперты приезжали в Узбекистан, чтобы оценить туристический потенциал района. «В 2017 году к нам снова обратились, чтобы оценить технико-экономическое обоснование этого проекта, — сообщиле проектный менеджер бюро. — Чтобы ускорить проект и привлечь инвесторов, правительство в октябре основало свободную экономическую зону в этом районе».

Теперь эксперты периодически посещают Ташкент, чтобы содействовать правительству Узбекистана в разработке проекта оснащения туристических объектов.

«Мы пытаемся подключить французское правительство, чтобы оно содействовало в реализации этого проекта и позволило нам привлекать финансовые вклады в него», — сообщила Дора Мартен.

Эксперты сформировали три потребности проекта свободной туристической зоны:

Во-первых, нужно развивать все три объекта региона, благоустроить и обеспечить смычки между ними, обеспечить их соединенность между собой.

Во-вторых, необходимо выгодно преподать основные богатства этих районов — качество ландшафтов и наличие природных ресурсов.

«Нам кажется очень важным сохранить этот природный потенциал, предотвратить возникновение спорадических проектов. Создание свободной туристической зоны будет привлекать разрозненных инвесторов, но важно ограничить хаотичную застройку территорий. Самая срочная мера — принять официальную организованную систему благоустройства», — подчеркнула Дора Мартен.

В-третьих, нужно сделать туристические объекты доступными и интересными для гостей круглый год, в частности, за счет обустройства побережья водохранилища и пеших прогулочных маршрутов в горах.

«Важный фактор — проект должен обязательно быть в рамках устойчивого развития, высочайшего качества, в соответствии со стандартами международного туризма», — напомнила эксперт.

Благоустройство горных районов специфично. Там особая топография, с учетом геологических и географических особенностей существуют риски природных катастроф. Поэтому, по мнению Geode, нужно привлечь именно тех экспертов, которые компетентны в обустройстве именно горных территорий.

«Нам понадобятся специалисты, которые занимаются оснащением озерных побережий и созданием туристических баз и культурных досуговых центров в горных районах», — сказала она.

При этом недостаточно предложить только развлекательные точки, нужно грамотно оснастить инфраструктуру, которая будет принимать туристов — отели и жилые базы, в этом также нужны экспертные знания.

Помимо генеральной схемы оснащения и обустройства горных регионов, понадобится бизнес-план от экспертов, которые умеют составлять бизнес-план по профилю горного туризма.

Когда эти объекты будут построены, понадобятся грамотные специалисты по их эксплуатации.

«Проект никогда не будет вписываться в рамки устойчивого развития, если не привлечь специалистов по экологии и по сохранности природных ресурсов вокруг крупных центров туризма», — подчеркнула Дора Мартен.

Все эти компании-эксперты и вошли в состав консорциума, сформированного для работы со свободной туристической зоной «Чарвак».

Многие их них занимались обустройством старейшего города-курорта Шамони у вершины Монблан, горнолыжных трасс с высотной канатной дорогой, побережья озера Анси и приключенческого леса с воздушными тропами. О том, что у них получилось, — в фоторепортаже «Газеты.uz».

Фото

Шамони

Эгюий дю Миди — высотная канатная дорога к горнолыжным трассам





Схема канатных дорог

Вид из кабины фуникулера





На вершине канатной дороги — вид на Монблан

Дороги, соединяющие туристические объекты региона Верхняя Савойя





Озеро Анси

Приключенческий лес с воздушными прогулочными тропами

Лес доступен для взрослых, детей от двух лет, пожилых и лиц с ограниченной мобильностью.

Элемент квеста для детей.

Площадка для прыжков с парапланом.