Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 августа ознакомился с презентацией проектов по расширению туристического потенциала, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с комплексом объектов, которые будут сданы в Бостанлыкском районе в ближайшие годы.

Один из них — проект по созданию международного курорта «Бельдерсай-Чимган-Нанай». Его концепция и экономическая модель были разработаны консорциумом французских компаний за счет гранта фонда FASEP в размере 750 тысяч евро.

Общая стоимость проекта составляет 480 млн долларов, в том числе прямые инвестиции на 280 млн долларов. Его основная цель — развитие предпринимательства за счет увеличения ценности земли и инвестиционной привлекательности района.

Проект состоит из трех этапов. Первый подразумевает создание всесезонного курорта в районе Чимгана. Планируется развивать туристическую инфраструктуру, включая строительство подвесных мостов, лыжных трасс и аттракционов, за счет льготного кредита Франции в размере 48 млн евро. В результате, как ожидается, станет популярным горнолыжный туризм, будут созданы комфортные условия для местных и иностранных туристов, получит развитие предпринимательство. Запуск первой фазы проекта запланирован на декабрь 2021 года.

При реализации проекта будет задействовано государственно-частное партнерство — на территории туристической зоны будут организованы дополнительные виды услуг на основе развития козоводства, верблюдоводства и пчеловодства. Отдельные земельные участки на территории курорта получит молодежь, «которая сможет в полной мере реализовать свои идеи по развитию туризма», отмечается в сообщении.

Напомним, в 2018 году французский консорциум, созданный компаниями Orex Loisirs, Compagnie des Alpes, Geode, Egis, Epode, Patriarch, и хокимият Ташкентской области подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках совместной работы эксперты консорциума должны были определить центры отдыха для развития зимних и летних спортивных курортов, аквапарков, экотуризма или альпинизма на водохранилище Чарвак.

Этот же консорциум привлекался к экспертной работе над проектом свободной туристической зоны «Чарвак». «Газета.uz» рассказывала о видении французских компаний путей развития всесезонного туризма в горах Ташкентской области. Предприятия, вошедшие в консорциум, занимались обустройством старейшего города-курорта Шамони у вершины Монблан, горнолыжных трасс с высотной канатной дорогой и побережья озера Анси.

На совещании у президента сообщалось, что сейчас в Бостанлыкском районе ведется работа по развитию туристической и сервисной инфраструктуры на базе пустующих и неэффективно используемых объектов. В частности, планируется провести приватизацию около 80 объектов. Это снизит участие государства в сфере туризма и даст импульс развитию частного предпринимательства. «За счет усиления конкуренции сформируются приемлемые цены услуг», — отмечается в сообщении.

Для упрощения учета объектов налогообложения в Бостанлыкском районе были разработаны мобильное приложение orom.uz и единая электронная платформа. Через нее уже зарегистрировано более 3700 арендодателей. Кроме того, были созданы опорные пункты и инвентаризировано более 16 тысяч объектов. В результате налоговые поступления выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В районе принимаются меры и по развитию и ремонту дорожной инфраструктуры. В частности, отремонтированы автомобильные дороги, проложены дренажные трубы для отвода грунтовых вод, построено более 10 км пешеходных дорожек», — говорится в сообщении.

«Наша главная цель — это, прежде всего, обеспечение верховенства закона в сфере туризма, создание просторных, недорогих, безопасных и комфортных зон отдыха, позволяющих принимать гостей круглый год. Люди из всех регионов Узбекистана должны приезжать в такие места, как Бостанлык, а реализуемые здесь проекты должны стать примером для других регионов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Для развития района как полноценной туристической зоны и успешной реализации запланированных проектов президент предложил в качестве эксперимента на заместителя премьер-министра — председателя Государственного комитета по развитию туризма (на этой должности сейчас работает Азиз Абдухакимов) возложить задачу параллельного руководства Бостанлыкским районом.

На совещании также говорилось о негативном воздействии пандемии коронавируса на сферу туризма. Свыше 1500 туроператоров и 1200 отелей в стране были вынуждены остановить деятельность. По данным, которые приводит пресс-служба президента, обычно за год узбекистанцы тратят на отдых за рубежом около 1,2 млрд долларов. Одна из основных причин этого — недостаточное количество современных туристических комплексов в Узбекистане, отвечающих всем требованиям, отмечалось на совещании.