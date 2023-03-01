Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Узбекистан начался 1 марта со встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Приветствуя его, Бахтиёр Саидов отметил успешное и продуктивное министерское совещание в формате «С5+1», которое состоялось накануне в Астане.

«Я внимательно выслушал ваши замечания и оценки ситуации в Центральной Азии и в целом в мире. Я хочу подчеркнуть, что у нас общие приоритеты по процветающей, стабильной и мирной Центральной Азии», — цитирует и. о. министра пресс-служба Государственного департамента США.

Энтони Блинкен также тепло приветствовал и. о. главы МИДа.

«Вчера я вылетел из Астаны, попрощавшись с вами, — обратился он к Бахтиёру Саидову, — а когда я прилетел сюда, вы уже встречали меня у самолёта. Вы чудесным образом вернулись сюда даже раньше нас! Но я очень рад быть здесь, рад [вчерашним встречам] как на двусторонней основе, так и, конечно, с нашими коллегами из C5+1. И я согласен с вами — думаю, что среди стран C5+1 было огромное осознание как общих задач, так и общих целей».

«Провели продуктивную встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Договорились объединить наши усилия в целях создания лучших условий для деловых обменов, наращивания кадрового потенциала Узбекистана, укрепления региональной безопасности в Центральной Азии и в других областях», — написал и. о. главы МИДа в своём Telegram-канале по итогам встречи.





Бахтиёр Саидов добавил, что в Узбекистане высоко ценят «оказываемую правительством США неизменную и полную поддержку курса реформ президента Узбекистана».

Затем Энтони Блинкен ознакомится с историческим архитектурным ансамблем Хаст Имам в Шайхантахурском районе Ташкента. Корреспондент «Газеты.uz» запечатлел этот визит.





«Для меня большая честь посетить мечеть Хаст Имам, которая отражает богатую историю и культуру Узбекистана. Я горжусь тем, что Соединённые Штаты сотрудничают в сохранении богатых исторических ресурсов Узбекистана», — сказал госсекретарь США.

Энтони Блинкен также встретился с группой старшеклассников, изучающих английский язык по программе Access, проводимой посольством США в Ташкенте. Об этом «Газете.uz» сообщили в дипломатической миссии.

Двухгодичная программа Access, которая началась в Узбекском государственном университете мировых языков (УзГУМЯ) в ноябре 2022 года, предназначена для талантливых детей из семей с низким экономическим уровнем и даёт основы английского языка во время внеклассных занятий и летних интенсивных курсов. Посольство США поддерживает 17 Access-центров по всему Узбекистану, в которых более 700 студентов изучают английский язык.

Госсекретарь США встретился с группой из 12 учеников в возрасте 14−16 лет, которые продемонстрировали свои знания об американском празднике Дне президента, а также умение отвечать на вопросы о любимых фильмах, блюдах и хобби.





Энтони Блинкен также присутствовал на уроке, который проводили преподаватель Виктория Рахманова и ассистент преподавателя Эшли Лейн, приглашённая в университет по американской программе Фулбрайт. Эшли Лейн является одной из 14 ассистентов преподавателя, недавних выпускников американских колледжей, которые помогают учителям английского языка и рассказывают о культуре США студентам университетов по всему Узбекистану.

«Визит госсекретаря Блинкена в Университет мировых языков продемонстрировал лишь малую часть того огромного значения, которую США придают изучению и преподаванию английского языка в Узбекистане. С 2018 года правительство США выделило более 25 млн долларов на изучение и преподавание английского языка, — отметили в посольстве. — Финансирование обеспечило приобретение высококачественных учебников по английскому языку, которыми сейчас используются в 10 тысячах школах по всей стране».





Кроме того, добавили в посольстве, инвестирование со стороны США обеспечило подготовку и повышение профессионального уровня учителей в рамках программы English Speaking Nation, запущенной в Узбекистане в 2020 году, где американские тренеры, а также педагоги английского языка обучают более 15 тысячи учителей английского языка из средних школ с целью улучшения преподавания и изучения иностранного языка.

Ожидается, что сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также выступит перед журналистами.