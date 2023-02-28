Государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел пяти стран Центральной Азии (формат C5+1) в Астане 28 февраля прокомментировал (видео) влияние санкций, введённых против России, на страны центральноазиатского региона.

Санкции, которые десятки стран мира вводят в отношении России, а также экспортный контроль «возникли не на пустом месте», отметил он.

«Страны объединились, чтобы ввести их из-за вторжения России в Украину. Её агрессия направлена не только против Украины, но и против самих принципов, лежащих в основе международной системы устава Организации Объединённых Наций — хартии территориальной целостности, независимости, суверенитета — принципов, которые имеют большое значение для стран Центральной Азии», — заявил он.

США и другие страны пытаются оказать максимально возможное давление на Россию, чтобы остановить агрессию, добиться вывода войск и восстановления суверенитета Украины, подчеркнул Энтони Блинкен.

«Мы очень внимательно следим за соблюдением санкций и ведём постоянную дискуссию с рядом стран, включая наших партнёров по С5 (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), по поводу побочных экономических эффектов. Потому что мы прекрасно осознаём, что эта российская агрессия имела реальные последствия не только для Украины и не только для принципов, которые я упомянул, но и очень конкретным образом для стран по всему миру, в том числе здесь, в Центральной Азии», — отметил он.

Вашингтон выдаёт лицензии, чтобы дать компаниям время свернуть отношения с российскими фирмами, которые оказались под санкциями, диверсифицировать свои торговые отношения, сказал госсекретарь США.

«Мы понимаем, что этот процесс требует время, что это нельзя сделать одним щелчком… Мы сделаем всё возможное, чтобы укрепить регион и улучшить жизнь людей, живущих в Центральной Азии. В том числе с помощью новых торговых путей и оказания помощи бизнесу в поиске новых экспортных рынков, чтобы не слишком полагаться только на одну страну, а также привлечь инвестиции частного сектора», — добавил Энтони Блинкен.

Госсекретарь отметил, что США вносят свой вклад в укрепление региона и улучшение жизни людей, живущих в Центральной Азии.

Он анонсировал выделение ещё 25 млн долларов странам Центральной Азии в дополнение к 25 млн долларов, выделенных в сентябре прошлого года, для диверсификации торговых путей и создания рабочих мест.

«Мы осознаём побочные последствия российской агрессии и делаем все возможное, чтобы свести их к минимуму, чтобы смягчить их и создать различные новые возможности для партнёров здесь, в Центральной Азии», — заявил глава Госдепартамента США.

Власти США, по его словам, также планируют оказать помощь в обучении английскому языку, разработке систем электронных платежей и обучении вернувшихся трудовых мигрантов.

Вечером во вторник из Астаны Энтони Блинкен прибыл в Ташкент.