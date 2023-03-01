Война России против Украины может быть остановлена одним решением президента РФ, заявил на пресс-конференции в Ташкенте в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он также поделился мыслями о предложениях Китая по урегулированию данного конфликта, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Никто не хочет мира так же срочно, как народ Украины. Они каждый день становятся жертвами российской агрессии. И если бы они могли иметь мир вчера, они бы приняли его, и мы тоже. И так же поступили бы страны по всему миру, которые тоже страдают от последствий второго и третьего уровня агрессии [Владимира] Путина. Сейчас нам всем ясна простая истина: война может закончиться завтра. Она может закончиться и сегодня, если президент Путин так решит. Он её начал, и он может её остановить. Всё так просто. И мы никогда не должны упускать этот факт из виду», — сказал госсекретарь, отвечая на вопрос корреспондента The New York Times о позиции США по поводу призывов разных стран к мирным переговорам.

«Никто не должен забывать факт того, что имеется агрессор. И имеется жертва. И проводить какой-либо знак равенства между ними или раздумывать, кто более привержен миру, я считаю глубоко ошибочным», — заявил Энтони Блинкен.

«Если бы Россия, президент Путин были искренне готовы участвовать в разумной дипломатии, которая необходима для прекращения агрессии, то мы, конечно, первыми бы начали работать над этим и взаимодействовать с ними. Но подтверждений этому ноль. Напротив, всё свидетельствует об обратном. Послушайте публичные заявления самого президента Путина о том, что до тех пор, пока Украина не признает то, что он назвал новыми территориальными реалиями, не о чем даже говорить. Другими словами, пока Украина не примет тот факт, что Россия захватила её территорию и сможет сохранить её, они не будут даже разговаривать. Это, очевидно, не выход из ситуации. И это должно быть так не только для Украины или для нас, но и для всех стран мира», — подчеркнул глава Госдепартамента США.

Энтони Блинкен выразил мнение, что страны Центральной Азии разделяют эту позицию.

«Я думаю, что такая позиция, безусловно, находит отклик и в Центральной Азии, где каждая страна очень сильно переживает за свою территориальную целостность, суверенитет, независимость, которые были достигнуты очень нелёгким путём», — сказал он.

Госсекретарь США также рассказал о том, каким должен быть мир по итогам войны.

«Главный вопрос заключается в том, будет ли Россия действительно готова прекратить свою агрессию и сделать это в соответствии с уставом ООН и её принципами. То, что вы слышите по всему миру и увидели в резолюции, принятой Генеральной ассамблеей ООН 141 страной, — это сильное желание мира, но справедливого и прочного. Справедливого в том смысле, чтобы он соответствовал принципам устава ООН в отношении территориальной целостности, суверенитета и независимости. И прочный в том смысле, чтобы не оставить ситуацию такой, где Россия смогла бы запросто повторить эти действия: отдохнув два или три года, вооружившись снова и напав», — отметил он.

Энтони Блинкен также остановился на предложениях Китая по достижению мира на украинской земле. «Там есть некоторые положительные элементы, включая то, что Китай сам говорил несколько раз в прошлом, или то, что содержалось в предложении самой Украины», — сказал он.

«Однако если бы Китай действительно серьёзно относился к первому принципу о суверенитете, он бы потратил весь прошлый год на поддержку восстановления полного, полного суверенитета Украины. Китай же делал обратное, сам продвигая российскую пропаганду и дезинформацию о войне, блокируя и препятствуя деятельности международных организаций в интересах России. А на данный момент, как мы недавно заявляли, Китай рассматривает возможность предоставления летальной военной помощи России для её агрессии против Украины», — сказал глава Госдепартамента США.

«Китай не сможет играть в обе стороны. Он не может выдавать себя за силу, публично выступающую за мир, в то время как продолжает разжигать пламя пожара, который разжёг Владимир Путин», — отметил Энтони Блинкен.