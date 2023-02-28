Комитет банковского надзора Центрального банка Узбекистана в январе провёл девять заседаний, на которых были рассмотрены 26 вопросов, связанных с разрешительными процедурами и финансовым состоянием кредитных организаций.

В частности, обсуждались результаты дистанционных и очных изучений выполнения требований пруденциальных нормативов (коэффициенты адекватности капитала, максимальный размер риска на одного заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков, максимальный размер крупных кредитных рисков и инвестиций, коэффициенты ликвидности, максимальный размер риска на связанные лица банка и другие).

По итогам изучения выявлены такие недостатки, как отсутствие резервов на покрытие финансовых потерь, недостаточный анализ снижения кредитного риска, недостаточный анализ по раннему выявлению потенциально проблемных кредитов, недостаточный уровень кредитного мониторинга, информационной системы и взыскание кредитных долгов. За это регулятор предупредил государственные банки — НБУ, «Микрокредитбанк», «Алокабанк», «Туронбанк», «Кишлок курилиш банк» и банк «Асака».

Частные банки — «Капиталбанк», Anorbank и Ravnaq-bank — получили предупреждения от ЦБ за допущенные недостатки при выполнении поставленных задач по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями и запретами на экспорт.

Компания Cash U Mikromoliya Tashkiloti оштрафована на 30 млн сумов за то, что своевременно не предоставила достоверную и понятную информацию об услугах и нарушила права потребителей на получение достоверной и полной информации об услуге.

ЦБ также отозвал у E-services House лицензию на работу в качестве платёжной организации из-за того, что не начала свою деятельность в установленные законодательством сроки.

В апреле 2022 года Центральный банк сообщал, что банки Узбекистана привлекли международных консультантов, чтобы избежать риска вторичных санкций при погашении кредитов перед российскими санкционными банками.

Банки также предупреждали своих клиентов о необходимости перевести международные расчёты с зарубежными партнёрами из российских банков, попавших под санкции, в другие, чтобы предотвратить нежелательную блокировку средств.