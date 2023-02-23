Компания Jizzakh Auto 22 февраля отправила в регионы очередную партию из 117 автомобилей Volkswagen Caddy для службы скорой помощи, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

До этого момента в автобазе Республиканского центра скорой медицинской помощи насчитывалось 220 таких автомобилей.

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На первом этапе за счёт средств Фонда развития экстренной медицинской помощи было передано 230 единиц реанимобилей Ford категории В для Ташкента и Самарканда. К началу 2022 года в службе скорой помощи работал 541 автомобиль.

«На втором этапе планируется закупить 1000 единиц автомобилей скорой помощи А-класса, для чего выделены кредитные средства по проекту Азиатского банка развития, и обновить устаревшие автомобили Damas», — говорится в сообщении.

Автомобили А-класса Volkswagen Caddy пятого поколения оснащены атмосферным двигателем 1,6 л мощностью 110 лошадиных сил и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль потребляет 7 л топлива на 100 км в смешанном цикле.

На данный момент на места в регионы доставлено около 337 автомобилей Volkswagen Caddy, которые распределяются исходя из численности населения регионов и необходимости обновления машин скорой помощи.

Директор Республиканского центра скорой помощи Абдувоит Гафуров сообщил, что планируется закупить ещё 640 автомобилей мировых брендов Hyundai, Ford, Volkswagen, Iveco.

Напомним, в январе службы скорой помощи в регионах Узбекистана получили 110 Volkswagen Caddy