В социальных сетях распространились сообщения о том, что блогер Абдукодир Муминов, задержанный ранее по подозрению в мошенничестве и вымогательстве, скончался от пыток во время следствия.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов сообщил «Газете.uz», что эта информация не соответствует действительности. «Абдукодир Муминов жив и здоров», — сказал он.

Бывший адвокат задержанного Бобир Мукадамов также опроверг его смерть. «Я только что говорил со следователем. Он сказал: «[Муминов] жив и здоров, можете приехать и посмотреть», — написал он.

По его словам, Абдукодир Муминов отказался от его услуг. «Почему-то он ко всем относится подозрительно», — отметил адвокат.

Напомним, 8 февраля в социальных сетях появились сообщения о пропаже Абдукодира Муминова, в которых говорилось, что неизвестные люди своим ключом открыли его квартиру и изъяли принадлежащую ему технику. ГУВД Ташкента позже сообщило, что блогер, автор Youtube-канала Ko’zgu, был задержан по подозрению в мошенничестве и вымогательстве.

В конце декабря 2022 года блогер сообщил о нападении неизвестных, которые разбили битой стёкла его машины и избили его. Он рассказывал, что из видеорегистратора его машины изъяли без оформления и увезли флешку, на которой были записи его личных разговоров и бесед с людьми, которые обращались к нему. ГУВД Ташкента сообщало, что возбудило по данному факту уголовное дело по статье 164 Уголовного кодекса (разбой).