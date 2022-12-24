ГУВД Ташкента сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 164 («разбой») Уголовного кодекса по факту нападения неизвестных на автора Youtube-канала «Ko'zgu» Абдукодира Муминова поздно вечером в пятницу.

«Начаты следственные действия. По поручению руководства ГУВД города Ташкента для раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа в составе квалифицированных сотрудников. Следственное управление при ГУВД города Ташкента осуществляет все необходимые следственные и оперативно-розыскные действия», — говорится в сообщении.

Как мы писали, блогер сообщил, что на него напали около пяти человек. Они разбили бейсбольной битой стёкла его машины, а также нанесли ему телесные повреждения и украли его сотовый телефон. Абдукодир Муминов несколько часов вёл прямой эфир, где он многократно просил у прибывших на место происшествия сотрудников правоохранительных органов вернуть ему флешку для видеорегистратора, которую, по его словам, изъяли и увезли без его разрешения и оформления. На протяжении эфира сотрудники несколько раз просили его не вести съёмку.

После звонка блогера на номер 102 на место была направлена следственно-оперативная группа, которая провела все необходимые следственно-оперативные действия, заявили в ГУВД. В присутствии понятых были обнаружены отпечатки пальцев пяти человек и бейсбольная бита.

Флешка, о которой заявлял Муминов, была получена у него в процессуальном порядке для проверки записанных на ней видеозаписей, отметили в ГУВД.