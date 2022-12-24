Блогер Абдукодир Муминов, автор Youtube-канала «Ko'zgu» (227 тысяч подписчиков), в ночь на субботу сообщил о нападении на него неизвестных в медицинских масках возле его дома.

В нескольких онлайн-трансляциях он рассказал подробности и показал, как выглядит машина после ударов битой, а также раны на голове и руке.

По его словам, его задели битой, когда били по машине, а также избивали руками. Он сказал, что не знает, что с ним было бы, если бы ему не удалось уехать.

Блогер рассказал, что нападавших было около пяти. Он позвонил по номеру 102 и вернулся к месту нападения, где уже были сотрудники органов внутренних дел.

Он несколько часов вёл прямой эфир для личной безопасности и чтобы фиксировать происходящее.

Далее он рассказал, что из видеорегистратора его машины без его согласия изъяли без оформления и увезли флешку, на которой были записи его личных разговоров и бесед с людьми, которые обращались к нему.

На видео видно большое количество людей. Абдукодир Муминов подходит к разным людям и просит вернуть флешку, заявляя, что это его личная вещь. Его периодически просят прекратить снимать и обещают вернуть флешку.

Он также сообщил, что у него отобрали телефон, где были записи разговоров с другими людьми в рамках его журналистской деятельности.

В своих видео блогер критиковал власти и заявлял о желании создать партию.

Официальных комментариев по инциденту пока не было.