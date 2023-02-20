Узбекистан начал распределять малообеспеченным сжиженный газ, поставленный из Туркменистана на безвозмездной основе. Об этом сообщила пресс-служба компании «Худудгазътаъминот».





19 февраля железнодорожные вагоны со сжиженным газом прибыли в Узбекистан. Топливо распределяется среди малообеспеченных жителей Каракалпакстана.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе компании, Туркменистан отправил 2000 тонн сжиженного газа. 1000 тонн планируется распределить среди жителей Каракалпакстана, ещё 1000 тонн — Хорезмской области.

В Министерстве энергетики Узбекистана ранее сообщали, что сжиженный газ будет бесплатно распределён среди нуждающихся семей.





В начале февраля президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение о безвозмездной передаче Узбекистану сжиженного газа в качестве «дружественной и братской помощи».

8 февраля, в день 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Туркменистаном, узбекская сторона направила в Ашхабад 20 автомобилей скорой помощи Volkswagen Caddy.