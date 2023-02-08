В день 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Туркменистаном, во вторник, между странами состоялся «обмен дружеской помощью», сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Из Туркменистана в Узбекистан поступила партия сжиженного газа, а Узбекистан отправил в соседнюю страну 20 автомобилей скорой помощи Volkswagen Caddy.

В Министерстве энергетики Узбекистана сообщили, что сжиженный газ предоставлен безвозмездно. Он в ближайшие дни будет бесплатно распределён среди нуждающихся семей.