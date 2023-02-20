Соглашение о сотрудничестве с консорциумом китайских компаний Huaneng Renewables Corporation и Poly Technologies по строительству солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 2000 МВт в Джизакской и Ташкентской областях подписано 20 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Подписание состоялось в рамках визита делегации во главе с министром энергетики Узбекистана в Китай.

В рамках соглашения консорциум осуществит прямые инвестиции в Узбекистан в размере 2 млрд долларов, говорится в сообщении.

Первые мощности этих солнечных фотоэлектрических станций планируется запустить к концу текущего года, а в 2024 году — на полную мощность.

В результате будет вырабатываться 5 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год, в результате чего будет сэкономлено 1,3 млрд кубометров природного газа, заявили в Минэнерго.

Напомним, 15 февраля также был подписан меморандум о взаимопонимании с китайской компанией China Energy Engineering Corporation по строительству солнечных фотоэлектростанций общей мощностью 2000 МВт в Кашкадарьинской, Бухарской и Самаркандской областях.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов ранее отмечал, что к проектам по строительству объектов альтернативной энергетики привлекаются энергетические компании Китая, поскольку могут реализовать проект в короткие сроки.