Магазин белорусского бренда нижнего белья Milavitsa, расположенный на улице Буюк ипак йули в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, в четверг вернул на витрины фотографии моделей в продукции, заменив некоторые из них.

Информация об этом появилась в социальных сетях. В руководстве компании «Газете.uz» подтвердили возврат изображений, но отказались давать какие-либо комментарии.

Днём ранее мы писали, что магазин был вынужден убрать фотографии после публикации в интернете видео, где автор критикует магазин, называя моделей на фотографиях «проститутками». Руководитель магазина сообщил, что снимки были убраны по требованию хокимията района. Там, в свою очередь, сообщили, что демонстрация таких снимков недопустима и что с магазином провели «разъяснительную беседу».

В хокимияте района в четверг заявили, что не оказывали давления на руководство магазина и не давали ему никаких поручений.