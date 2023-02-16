В социальных сетях появились сообщения о том, что жителей и предпринимателей в Андижанской и Навоийской областях заставляют устанавливать солнечные панели.

После январского энергокризиса, отголоски которого ощущаются до сих пор, в начале февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Андижанскую область заявил о необходимости развития альтернативных источников энергии. В декабре глава государства сообщал, что в ближайшие три года во всех государственных организациях будут установлены солнечные панели и коллекторы горячей воды.

Навоийская область

Журналист Руслан Сабуров рассказал, что описанная ситуация происходит в ряде районов Навоийской области. По его словам, в махалле «Малик» Карманинского района людей вынуждают устанавливать солнечные панели на своих домах за счёт кредитов. Обращения по этому поводу поступают и из других районов.

«Дома распределены между организациями. Они будут играть роль принуждения. В целом, солнечные батареи — это неплохо, зелёная энергетика. Что плохого в том, если каждая семья будет обеспечивать себя электричеством, верно? Но когда просят принести тюбетейку, не надо нести её вместе с головой», — написал он.

Журналист со ссылкой на сотрудника Карманинского филиала «Микрокредитбанка» сообщил, что его дом закреплён за этим банком.

«Мне говорят: „Мы дадим вам кредит. Ваш отец не соглашается. Убедите его“. Я сказал, что кредит не нужен, поставим сами, когда будет возможность. Но он говорит, что их заставляют в хокимиятах района и области. Оказывается, нужно взять кредит и установить солнечные панели на крышу. Я сказал, что будем устанавливать без кредита. Тогда он спросил, смогу ли я это сделать за два дня. Когда я углубился в вопрос, то понял, что установщики уже готовы», — сообщил Руслан Сабуров.

Он также задал вопрос, почему был выбран именно один поставщик, а также указал на необходимость создания условий для увеличения числа предпринимателей, оказывающих данную услугу, чтобы у покупателей был выбор по цене и качеству.

«Даже у обычного человека есть расчёты: скажем, дадут кредит на 25 млн сумов и ещё есть проценты. Ну и сколько электричества может обеспечить эта солнечная панель стоимостью 25 млн сумов и сколько бытовых приборов она может обеспечить электричеством? Как долго она может работать и т. д. Кто это объяснит и даст гарантии? Они продавали кур, обещая, что [люди] разбогатеют, а разбогатели сами. Короче, эти вещи нужно делать с реальным планом и должным образом объяснить и продемонстрировать людям», — считает журналист

Реакция хокимията

Пресс-служба хокимията Навоийской области сообщила, что в ходе визита в Навоийскую область 25 ноября 2022 года президент выдвинул «пять важных инициатив» по социально-экономическому развитию региона. Первая из них — «превращение области в пример энергосбережения». Для этого во всех организациях поручено установить солнечные панели и организовать систему эффективного использования водных насосов.

Исходя из этого, с начала года начались работы по установке солнечных панелей и солнечных водонагревательных установок на предприятиях и организациях области, а также в домохозяйствах, отметили в хокимияте.

При этом там заверили: «Этот процесс проходит без какого-либо принуждения, наоборот, объясняются преимущества установки солнечных панелей в домах жильцов, которые принесут дополнительный доход. Кроме того, даётся направление людям, желающим установить такие панели по собственной инициативе, за свой счёт, предоставляются кредиты собственникам домов, которые имеют желание, но не имеют финансовых средств».

По данным хокимията, в области работают более 10 предприятий по установке солнечных панелей и их обслуживанию. В частности, установкой солнечных панелей занимаются предприниматели из Навоийской и других регионов (Ташкент, Бухара, Андижан).

«В этом направлении сформирован свободный рынок. Предприятия и организации, предприниматели и домохозяйства региона имеют возможность заключить договор с любым поставщиком по желанию и установить солнечные панели», — говорится в сообщении.

В пресс-службе областной администрации «Газете.uz» отметили «неверное толкование агитации» исполнителями, а не должностными лицами. Там также заявили, что руководители секторов области, городов и районов по собственной инициативе хотят установить возобновляемые источники энергии за свой счёт в домах лиц с инвалидностью, пожилых людей и женщин из «тетрадей» (списков нуждающихся в помощи).

Андижанская область

Издание Kun.uz сообщило, что предпринимателей в Андижанской области также заставляют устанавливать солнечные панели.

Пресс-служба областного хокимията опровергла эту информацию.

«Ни жителей, ни предпринимателей не заставляют устанавливать солнечные панели. 10 февраля хоким Андижанской области провёл открытый диалог с предпринимателями, где было отмечено, что желающие приобрести солнечные батареи в кредит могут получить льготный кредит в „Узпромстройбанке“ по ставке 15% на 5 лет с 6-месячным льготным периодом на сумму до 150 млн сумов. На совещании были подчёркнуты только преимущества установки солнечных батарей. Сообщаем также, что это было только в качестве рекомендации», — говорится в сообщении.

Финансист Отабек Бакиров считает, что в принуждении предпринимателей к установке солнечных батарей есть три проблемы.

«Во-первых, перед представителями бизнеса ставится задача установить больше панелей, чем им нужно. Во-вторых, цены на предлагаемые панели завышены и свободного выбора нет. Панели, которые люди вынуждены покупать в кредит, подорожали вдвое. В-третьих, у предпринимателей есть свои расчёты, на то они и предприниматели. Даже если мы завтра перейдём на рыночные цены, генерация электроэнергии панелями, которые подорожали в несколько раз и приобретены за счёт кредитов, не окупится через 10 лет, даже если тарифы вырастут в три раза. В чём преимущество и что это за альтернатива?» — заявил он.

Журналист Шухрат Шокиржонов обратил внимание на то, что школьных учителей заставляют голосовать за установку солнечных батарей в рамках «Инициативного бюджета». Одно из обращений он процитировал в Twitter.

«За последние три дня мне звонили мои знакомые, которые работают в четырёх школах поблизости, и просили пока не голосовать ни за кого в „Открытом бюджете“, а голосовать только за них. РайОНО поручило каждой школе заранее собрать не менее 2100 гарантированных голосов за солнечные панели. В школах, которые не смогут собрать голоса, сказали, что учителя сами будут собирать деньги. Теперь стали спрашивать номер паспорта у каждого обладателя номера. Список из 2100 номеров и серий паспортов необходимо внести в таблицу в Excel для „Открытого бюджета“, голосование по которому ещё не началось», — говорится в обращении.