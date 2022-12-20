Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе послания парламенту и народу 20 декабря отметил важность эффективного использования энергетических ресурсов.

«К сожалению, потребление энергии в нашей экономике в два раза выше, чем в других странах. У нас старое оборудование. Например, во время ознакомления в Ташкенте с энергетическим предприятием стало известно, что там установлено оборудование 1956, 1985−1986 годов. Кто в те времена экономил электричество? Никто и никогда. Поэтому мы должны перейти на новую систему», — заявил глава государства.

В стране планируется принять Национальную программу повышения энергоэффективности.

«Необходимо научить наших людей ценить энергию и экономить ее дома, в офисе, в детском саду, в школе и на улице. Необходимо укрепить эти вопросы в наших законах», — указал он.

В то же время резко возрастёт использование малых возобновляемых источников энергии. Например, если Алмалыкский горнометаллургический комбинат, Узбекский металлургический комбинат в Бекабаде и другие крупные предприятия установят для своих нужд в Ташкентской области солнечные электростанции мощностью 1000 МВт, то в год будет производиться 2,5 миллиарда кВт*ч электроэнергии.

«Наши учёные над этим работают. У нас есть условия, у предприятий есть деньги. Если они сами себя обеспечат, излишки можно передать населению по социальным ценам. Пусть сделают, иначе заставим. Нет другого пути, иначе придётся отключить [предприятия от энергоснабжения]. Время требует этого», — отметил он.

За счёт этого будет обеспечено примерно 30% электропотребления Ташкентской области и сэкономлено 500 млн кубометров газа.

«Точно так же другие регионы должны произвести свои расчёты и определить свои конкретные планы на предстоящий год. При этом каждый районный и городской хоким республики обязан реализовать на своей территории энергетические проекты ВИЭ мощностью 5−10 МВт в домохозяйствах и предприятиях», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент сообщил, что в тех районах, где установили возобновляемые источники энергии, проблемы с энергоснабжением не наблюдаются. Некоторые объекты с солнечными панелями даже продают излишки энергии государству, сказал он.

«В ближайшие три года во всех государственных организациях будут установлены солнечные панели и коллекторы горячей воды. Для этих целей будут привлечены инвестиции в размере 2 млрд долларов. Благодаря этому 60% их потребления электроэнергии и газа будет переведено на „зелёную энергию“. В домохозяйствах сумма субсидий, выделяемых на установку солнечных батарей, будет увеличена в два раза», — заявил глава государства.

Как мы сообщали ранее, с 2023 года солнечные водонагреватели обяжут установить на строящихся новых и реконструируемых объектах, в том числе соцобъектах, общепите, ТРЦ и других. Новые здания и сооружения, не предусматривающие установку водонагревателей, не будут приниматься в эксплуатацию.