Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 ферваля на встрече с жителями Андижана высказался о проблемах в энергетической системе страны и их решениях.

По словам главы государства, во время резкого похолодания этой зимой в республике наблюдался дефицит электроэнергии в размере 3,1 миллиарда кВт-часов, включая 1,1 млрд кВт-часов в областях Ферганской долин (Андижанской области — 384 млн, Наманганской — 288 млн, Ферганской — 441 млн).

В некоторые дни спрос населения на электроэнергию резко возрастал на 30%, что приводило к многочисленным авариям, сказал он.

«Почему ответственные руководители не подумали покрытии дефицита, внедрении „зелёной энергетики“ и бережливости в своём регионе?» — цитирует главу государства заместитель главы УзА Хушнудбек Худайбердиев.

Президент озвучил ряд предложений по по бесперебойному обеспечению населения и отраслей экономики энергоресурсами на примере Андижанской, Наманганской и Ферганской областей.

В частности, необходимо ускорить реализацию крупных проектов в области солнечной и ветровой электростанций, сказал он. В 2023 году в Папском и Ферганском районах планируется построить две солнечные электростанции мощностью 600 МВт.

Кроме того, намечено установить когенерационное оборудование мощностью 20 МВт, работающее на угле, для обеспечения гарантированным теплом 192 многоквартирных домов и 6 социальных объектов в городке «Новой Андижан». По его словам, эта станция будет производить 80 млн кВт-ч электроэнергии в год вместе с теплом. Запуск первого этапа ожидается в декабре этого года.

Президент также анонсировал строительство в областях Ферганской долины солнечных панелей мощностью 160 МВт и 100 микроГЭС.

К 1 июля будут привлечены предприниматели и начато строительство 41 микроГЭС в Андижане, 32 — в Намангане и 27 — в Фергане.

За правильную организацию этой работу и решение вопросов будут нести ответственность первые заместители хокимов областей. Их освободят от всех других дел. За ними также закрепят руководителей республиканских банков.

Шавкат Мирзиёев сообщил о создании отдельной компании «по использованию солнечной энергии» в объектах бюджетной сферы. Ей выделят 200 млн долларов. Она сама будет устанавливать солнечные панели и водонагревательные приборы и продавать «зелёную энергию» бюджетному предприятию.

Как сообщается, планируется объяснить предпринимателям доходность этой отрасли и привлечь их к «зелёным» проектам. В частности, средняя стоимость 1 кВт-часа электроэнергии от малогабаритной солнечной батареи составляет 450 сумов, а продать ее бюджетной организации можно за 800 сумов.

1408 крупных предприятий долины также планируется полностью перевести на возобновляемые источники энергии. Это должно стать приоритетной задачей хокимов области, Минэнерго и руководителей отрасли, считает президент.

Узбекистан намерен привлечь 2 млрд долларов от международных финансовых организаций для установки солнечных панелей и строительства малых станций на промышленных предприятиях.

Для поощрения населения предлагается создать «привлекательную систему использования солнечной энергии».

Жителям Ферганской долине, которые с помощью солнечных панелей на своих домах произвели электроэнергию и продали в общую сеть, начнут выплачивать 1000 сумов за каждый кВт-час (сейчас 295 сумов).

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что необходимо заменить 3000 старых котлов во всех социальных объектах на современное оборудование. В этом году на основе государственно-частного партнёрства будет выделено 250 млрд сумов.

Глава государства также указал на необходимость ускорить перевод на уголь 170 тепличных хозяйств, 64 кирпичных предприятий, потребляющих 120 млн кубометров газа в год.

Ответственным лицам поручено выполнить задачи до 1 октября.