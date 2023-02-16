Сборная Казахстана по боксу не станет отказываться от участия в чемпионате мира, который пройдёт Индии и Узбекистане. Об этом в интервью изданию BaigeNews.kz сообщил президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев.

Напомним, США, Чехия, Ирландия и Швеция объявили о бойкоте чемпионата мира по боксу в Нью-Дели и Ташкенте из-за допуска к турниру российских и белорусских спортсменов под флагами своих стран, что противоречит рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме того, по решению МОК, на Олимпийских играх-2024 в Париже соревнования боксёров пройдут без участия Международной ассоциации любительского бокса (IBA), которая планирует организовать предстоящий чемпионат мира. Поэтому этот турнир не будет иметь квалификационный статус и его результаты не станут основанием для попадания боксёров на Олимпиаду.

Глава Казахстанской федерации бокса, комментируя бойкот турнира со стороны других стран, отметил, что участие казахстанских боксёров в чемпионатах мира, проводимых IBA, необходимо им с точки зрения набора соревновательного опыта.

«Что касается моментов, где решения принимают команды США, другие европейские команды о том, что они не приедут на чемпионат мира, с сожалением я считаю, что это для нас плохо, потому что будет меньше конкуренции, но мы ничего не можем поделать в этой ситуации», — заявил он.

«Если наша команда примет решение не участвовать в чемпионате мира, я думаю, многие болельщики Казахстана расстроятся, а мы не имеем права разочаровывать болельщиков. К тому же, мы считаем, что не так много сейчас соревнований международного уровня в любительском боксе, поэтому чемпионат мира для нас очень важен для практики и получения опыта, мы готовимся и обязательно будем участвовать, завоёвывать медали», — сказал Кенес Ракишев.

По его словам, национальные сборные также готовятся к основному квалификационному мероприятию — Азиатским играм 2023 года, которые пройдут в Китае с 23 сентября по 8 октября.

Напомним, что женский чемпионат мира по боксу пройдёт в Нью-Дели в Индии с 15 по 31 марта, мужской — в Ташкенте в Узбекистане с 1 по 14 мая.