Парламент Узбекистан участвовать в принятии решений о привлечении зарубежных компаний к разработке месторождений нефти и газа в стране. Такое мнение высказал депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, глава общенационального движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов.

«Парламент должен взять на себя груз ответственности. Компании, работающие на рынке газа и нефти, должны быть подотчётны парламенту. Ответственность парламента за привлечение иностранных компаний на месторождения [поможет] предотвратить любые возможные последствия. Это нужно определить законом», — написал Бобур Бекмуродов.

Он также прокомментировал расследование «Озодлика» под названием «Секретные соглашения, из-за которых узбеки остались без газа», где сообщалось о передаче нефтегазовых месторождений зарубежным компаниям на основе закрытых документов и непрозрачных сделках в энергетическом секторе страны. По его мнению, материал является «манипулятивным и провокационным».

«Узбекистан ведёт политику на основе национальных интересов. Это проявляется и в подходе нашей страны к происходящим мировым политическим процессам. Влиятельные политические лидеры мира также признают самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику нашей страны», — считает он.

Депутат также напомнил, что в декабре 2022 года президент Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости пересмотра всех выданных лицензий на добычу газа.

Бобур Бекмуродов считает, что «общественность вправе задавать вопросы властям, но она не должна попадать под вибрацию информационных атак».

«Последовательное продолжение начатых в Узбекистане демократических реформ, курса на экономическую модернизацию, формирование иммунитета общества к манипуляциям является объективной необходимостью», — отметил он.

Напомним, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов на встрече с журналистами 12 февраля опроверг информацию о том, что Узбекистан передал России все нефтегазовые месторождения на 35 лет. «Основная часть месторождений, находящихся в эксплуатации, принадлежат „Узбекнефтегазу“», — заявил он.

Глава Минэнерго и председатель «Узбекнефтегаза» Мехриддин Абдуллаев сообщили, что в правительство внесено предложение об утверждении соглашений о разделе продукции (СРП) через парламент. По их словам, такая практика применяется в Азербайджане. Кроме того, планируется запретить передавать работающие месторождения другим компаниям.